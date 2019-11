Oggi ancora maltempo

Nei prossimi giorni sono attese ancora delle fasi di maltempo su molte aree del Paese, alternate a brevi pause, con fenomeni anche intensi e temporaleschi accompagnati da forti raffiche di vento. In particolare, giovedì, mentre il Sud sarà alle prese con residue precipitazioni legate alla perturbazione n.3 in allontanamento, a ovest cominceranno a farsi evidenti le prime avvisaglie di un nuovo peggioramento determinato dalla perturbazione n.4 il cui nucleo più intenso attraverserà le nostre regioni fra la fine di giovedì e la giornata di venerdì causando marcato maltempo soprattutto al Nord, regioni tirreniche e Sardegna. Non mancheranno abbondanti nevicate sulle Alpi oltre i 1200-1500 metri. Questa perturbazione indugerà sull’Italia anche nella giornata di sabato interessando soprattutto le regioni centro-meridionali; il suo allontanamento concederà, domenica, una brevissima tregua interrotta dall’arrivo di un nuovo sistema nuvoloso (perturbazione n.5) che già dal pomeriggio riporterà piogge e temporali a partire dalla Sardegna, ma in graduale estensione alle regioni tirreniche e, nei primi giorni della prossima settimana, anche a tutto il resto del Paese.

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino nebbie o nubi basse sulla Valpadana e, localmente, anche nelle valli del Centro. Piogge sparse all’estremo Sud e sulla Sicilia orientale. Nel corso della giornata addensamento della nuvolosità sulle regioni settentrionali e sul nord della Toscana. Possibili temporali nel Salento, rovesci residui su Calabria e Sicilia orientale. Piogge sparse e perlopiù deboli su Lombardia e levante ligure. Neve sulle Alpi centro-occidentali sopra i 1400 metri circa. La sera le precipitazioni tenderanno ad estendersi verso Nord-Est; qualche rovescio anche nel ovest della Toscana e della Sardegna. Venti tesi da sud-ovest, sul mar Ligure; moderati da nord-ovest sulla Sicilia. Temperature in calo ovunque nei valori minimi; massime in calo all’estremo Sud

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì la perturbazione giunta giovedì sera determinerà l’approfondimento di un’area di bassa pressione nei pressi del Mar Ligure che richiamerà forti venti su tutti i mari e sulla Penisola. La giornata sarà caratterizzata da precipitazioni diffuse e insistenti su tutte le regioni settentrionali, sulla Sardegna occidentale, sulle regioni centrali tirreniche fino al nord della Campania. Le precipitazioni potranno essere abbondanti in particolare sulle aree e alpine del Nordest sul Levante ligure e sul Lazio. Neve sulle Alpi al di sopra di 1200-1400 metri circa.

