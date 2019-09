Oggi abbastanza soleggiato ma domani tornano le piogge

Oggi il tempo sarà in parziale miglioramento, ma ancora con condizioni di instabilità su molte regioni. Infine, una terza e intensa perturbazione investirà il Nord già nelle prime ore della giornata di domani.

Previsioni meteo per oggi. Giornata contrassegnata da un parziale e temporaneo miglioramento. La nuvolosità variabile lascerà spazio anche a fasi soleggiate significative. Al mattino poche piogge su estremo Nord-Est, bassa Toscana, Umbria e basso tirreno. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci o temporali su medio e basso Adriatico, nelle Alpi orientali, Friuli Venezia Giulia e basso Piemonte. Tra sera e notte inizio di un nuovo peggioramento con il rischio di locali rovesci o temporali su molte aree del Nord, specie tra Liguria e Lombardia. Temperature in generale calo nelle minime, massime in rialzo al Nord, specie al Nord-Ovest; per lo più stabili o in lieve aumento anche nel resto d’Italia. Venti fino a moderati da ovest o di Maestrale nelle Isole maggiori.

Previsioni meteo per domenica. Al mattino piogge e temporali su Liguria, Lombardia, regioni di Nord-Est e nord-ovest della Toscana; nel resto d’Italia un po’ di nubi sparse sul versante tirrenico, in prevalenza soleggiato sul settore adriatico e ionico. Nel pomeriggio ampie schiarire all’estremo Nord-Ovest anche se con possibili locali rovesci e temporali su Alpi occidentali ed estremo ponente ligure. Insiste il maltempo con molte nubi, piogge e temporali anche forti tra Lombardia orientale, Nord-Est e nord della Toscana; locali piogge possibili anche nelle zone interne di Lazio, Abruzzo, nord delle Marche e Campania. Temperature nuovamente in calo al Nord con valori al di sotto delle medie e intorno ai 20 gradi; senza grandi variazioni altrove con valori in gran parte compresi tra 25 e 28 gradi.