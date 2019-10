Nuovo peggioramento nel fine settimana

Una prima perturbazione (la numero 9 di ottobre) tra martedì e giovedì attraverserà tutta l’Italia, portando le sue piogge prima al Centro-Nord e poi anche al Sud. A rinvigorire il maltempo atteso in questa parte centrale della settimana contribuirà anche una seconda perturbazione il cui arrivo è atteso giovedì, ma con effetti soprattutto sulle regioni meridionali nel corso della giornata di venerdì. Seguiranno altri impulsi perturbati, che renderanno piuttosto movimentato anche l’inizio di novembre, in particolare il fine settimana. Dal punto di vista termico, tra martedì e giovedì è previsto un progressivo abbassamento delle temperature, in particolare al Nord, dove il clima diverrà autunnali.



Le previsioni per le prossime ore

Quella di giovedì sarà una giornata all’insegna del cielo nuvoloso su quasi tutto il Paese. Al mattino possibili piogge isolate nel sud-ovest della Toscana e in Abruzzo. Rovesci o temporali isolati su Puglia centro-meridionale, Calabria e nord-est della Sicilia. Nel pomeriggio schiarite su estremo Nord-Est e Toscana. Deboli piogge su Cuneese, rovesci o temporali isolati nel Lazio e in Sardegna. Piogge residue sulla Calabria. Temperature in diminuzione, specialmente al Nord e lungo il medio-alto Adriatico. Venti moderati da nord-est sul medio e alto Adriatico, sulla Toscana e sulla Liguria. Venerdì temporanee schiarite al Centro-Nord, rovesci residui sulla Sardegna e sul Lazio. Nel pomeriggio rovesci sparsi e possibili temporali sulla Campania, in Calabria e sulla Sicilia. Possibile peggioramento in serata anche sulla Puglia. Sabato al mattino ancora qualche rovescio o temporale sulla Puglia, nubi in addensamento al Nord-Ovest per l’avvicinamento di una perturbazione atlantica. Prime piogge in Liguria e sulle Alpi occidentali. La sera qualche rovescio anche sulla Sardegna, possibili piogge di forte intensità sulla Liguria, specie a Levante, e sull’Emilia. Domenica probabile giornata molto ventosa su quasi tutte le regioni e sui nostri mari. Piogge su gran parte del Centro-Nord e in Campania, che localmente potranno essere anche abbondanti. Per maggiori dettagli seguite i prossimi aggiornamenti.

Foto iStock/Getty Images