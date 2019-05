Nuovo peggioramento nel corso del fine settimana

Martedì tempo in parziale miglioramento grazie al progressivo allontanamento del vortice depressionario responsabile dell’ultima ondata di maltempo: quindi ci attende una giornata tra sole e nuvole, con instabilità residua soprattutto sulle regioni nord-orientali e nelle zone interne del Centro. Nella parte centrale della settimana, tra mercoledì e venerdì, non sono attese nuove perturbazioni; tuttavia, l’assenza di una struttura di alta pressione non consentirà un efficace ripristino di condizioni di bel tempo, favorendo ancora un po’ di instabilità soprattutto al Centro-Nord, dove saranno possibili locali temporali.



Le previsioni per le prossime ore.

Foto iStock/Getty Images

Giovedì un po’ di nuvole in transito tra la Sicilia e il Sud peninsulare, con qualche pioggia occasionale tra l’est dell’isola, la Calabria e il Salento. Maggiori schiarite nel resto d’Italia, più ampie al Nord-Ovest, in Sardegna e lungo le coste in generale. Nelle ore centrali della giornata locale instabilità con sviluppo di isolati rovesci o temporali nelle zone appenniniche e a ridosso delle Prealpi centro-orientali con locali sconfinamenti nelle Venezie e in Emilia. Temperature massime in lieve calo tra Sicilia orientale e Calabria, stabili o in lieve aumento altrove. Venti in prevalenza deboli, con pochi locali rinforzi in Sardegna e sul basso Ionio. Venerdì tendenza a un aumento della nuvolosità al Nord-Ovest con qualche rovescio o temporale nelle aree montuose, nell’ovest del Piemonte e sull’alta Lombardia. Locale instabilità anche nelle Prealpi venete, lungo l’Appennino e in Puglia. Nuvole in aumento anche in Sardegna, prevalenza di schiarite nel resto d’Italia. Temperature per lo più in ulteriore lieve aumento e ancora scarsa ventilazione. Nel fine settimana tendenza a un nuovo peggioramento. Nella giornata di sabato l’instabilità con rischio di rovesci o temporali al Nord coinvolgerà anche zone di pianura, specie nel settore centro-occidentale della Val Padana, e anche al Centro diverrà più diffusa nelle zone interne. Le nuvole andranno aumentando anche al Sud per l’arrivo di una perturbazione in risalita dal Nord Africa, che poi, tra domenica e lunedì, determinerà una fase di maltempo al Sud e nelle Isole, con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale a iniziare dalle Isole. Insieme al peggioramento avremo un calo nelle temperature massime.