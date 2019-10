Nuovo peggioramento dalla serata di venerdì

La perturbazione numero 1 del mese tra mercoledì e giovedì attraverserà tutta l’Italia, accompagnata dal ritorno della pioggia su gran parte del Paese. Mercoledì, quindi, pioverà soprattutto al Nord-Est e regioni tirreniche fino alla Campania, mentre domani le piogge si concentreranno più che altro al Sud e regioni centrali adriatiche. Le correnti fresche che accompagnano il peggioramento causeranno anche una sensibile diminuzione delle temperature (entro venerdì in diverse località 7-8 gradi in meno, localmente fino a 8-10 gradi in meno), che in alcuni casi leggermente al di sotto della norma.



Le previsioni meteo per le prossime ore



Foto iStock/Getty Images

Quella di venerdì sarà una giornata inizialmente abbastanza stabile con ampie schiarite, a parte residue piogge fra la bassa Calabria e il Messinese, residuo della perturbazione in allontanamento. Qualche annuvolamento un po’ più compatto sul medio e basso Adriatico e sulla Liguria. Nel corso della giornata assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità al Nord e, successivamente, anche sulle regioni centrali con qualche pioggia in serata che interesserà prevalentemente le Alpi centro-occidentali e la zona tra il Levante ligure e l’alta Toscana. Nella notte le precipitazioni tenderanno a estendersi alle regioni centrali, alla Campania e al nord della Sardegna. Le temperature saranno in leggera diminuzione quasi ovunque, con valori all’alba anche al di sotto dei 10 gradi in molte zone del Centro-Nord e massime in generale tra 18 e 23 gradi, con picchi fino a 26-27 gradi soltanto sulle Isole maggiori. Insistono ancora venti di Maestrale a tratti al Sud, a fine giornata si prevede un rinforzo dei venti occidentali a partire dai mari di Ponente. Sabato la perturbazione n. 2 di ottobre farà sentire i suoi effetti soprattutto sulle regioni meridionali, in particolare nell’area del basso Tirreno, dove saranno possibili piogge e locali temporali. Nelle altre regioni schiarite ampie interesseranno gran parte del Nord, salvo ancora qualche locale precipitazione sulle zone di confine delle Alpi orientali, mentre un po’ di nuvole indugeranno sulle regioni centrali e sulla Sardegna, con scarso rischio di pioggia. Domenica insisteranno ancora alcune locali precipitazioni all’estremo Sud, in particolare sulla Calabria, mentre cominceranno a essere evidenti le prime avvisaglie di un nuovo peggioramento a partire dal Nord-Ovest, dove aumenterà la nuvolosità e, soprattutto dal pomeriggio, cominceranno anche le prime deboli precipitazioni, a partire dal settore alpino, ma in rapida estensione in serata a gran parte del Nord e con tendenza poi a interessare successivamente, soprattutto tra sera e notte, gran parte del Centro e l’area del basso Tirreno. Si tratta della terza perturbazione del mese, che all’inizio della prossima settimana si concentrerà soprattutto al Centro-Sud, accompagnata da un vortice di bassa pressione che contribuirà a innescare venti burrascosi. Nel fine settimana, nel frattempo, si assisterà a un leggero rialzo delle temperature, con valori che si porteranno quasi ovunque in linea con le medie stagionali.