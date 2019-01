Nuovo peggioramento da giovedì

Martedì il tempo sarà in generale miglioramento con poche piogge residue al mattino sulla Puglia. Per il resto prevarrà il sole.



Le previsioni per le prossime ore.

Mercoledì sarà una giornata piuttosto tranquilla ma delle correnti umide determineranno un aumento della nuvolosità sui settori occidentali della Penisola con possibili deboli piogge sul settore ligure e tirrenico. A fine giornata non è esclusa qualche pioviggine anche sulla pianura Padana centrale. Leggero rinforzo dei venti meridionali. La perturbazione nr. 6 del mese giovedì porterà un incremento delle piogge sul settore tirrenico, più che altro su Toscana, Umbria, Lazio e nord della Campania e un generale aumento della nuvolosità. Al Nord sporadiche e isolate precipitazioni non sono escluse. La parte più attiva della perturbazione arriverà venerdì con interessamento del Nordovest, delle regioni tirreniche e della Sardegna. Possibile fase piovosa anche sulle estreme regioni meridionali, soprattutto i settori ionici. Quota neve sulle Alpi centro-occidentali a partire da 500-800 metri e sui 600-700 sull’Appennino settentrionale. La perturbazione potrebbe portare ancora qualche effetto nel corso del fine settimana ma si tratta di una tendenza da valutare nelle prossime ore.

