Nuove piogge in arrivo

La settimana prosegue all’insegna del tempo a tratti variabile a causa delle correnti ondulate atlantiche che, di tanto in tanto, convoglieranno degli annuvolamenti accompagnati talvolta da qualche precipitazione. In particolare nella giornata di mercoledì un sistema nuvoloso (perturbazione n.9) attraverserà rapidamente la penisola portando piogge e locali rovesci soprattutto al Nord-Est, in Liguria e sulle regioni centrali tirreniche dove è atteso un leggero calo delle temperature diurne.

Tra giovedì e venerdì la perturbazione tenderà ad allontanarsi lasciando dei residui effetti sulle regioni meridionali; questo miglioramento al Centro-Nord favorirà un rialzo delle temperature massime, ma anche la comparsa di qualche nebbia in pianura padana nelle ore notturne.

Previsioni meteo per mercoledì. Domani nuovo peggioramento del tempo con piogge e qualche temporale nel corso della giornata su Liguria, Nord-Est e regioni centrali tirreniche. Locali precipitazioni possibili anche in Val d’Aosta, est Lombardia e settori nord di Marche, Campania e Sardegna.

Nel resto d’Italia situazione più stabile con ampi rasserenamenti. Nella notte possibile formazione di nebbie lungo la fascia centrale della pianura padana. Temperature minime in rialzo al Centro-Nord, massime in lieve calo al Nord-Est e in Toscana; a tratti ancora caldo al Sud e sulle Isole con picchi di 28-31 gradi. Ventoso per Libeccio su Ligure e tirreno, per Maestrale sul Mar di Sardegna.

Previsioni meteo per giovedì. Alternanza di nubi e schiarite in gran parte del Paese.

Locali piogge possibili fra mattina e pomeriggio su Campania, Basilicata, Puglia centrale, Calabria tirrenica, Messinese e rilievi abruzzesi. Alla sera ampie schiarite al Centro-Nord e in Sardegna, ancora nuvole sparse altrove con locali precipitazioni su Salento e Calabria ionica. Temperature massime in rialzo al Nord-Est e in Toscana, in calo in Sardegna; ancora possibili picchi di 28-30 gradi sui settori ionici. Venti di Maestrale moderati intorno alle Isole.

Foto iStock/Getty Images