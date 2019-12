Nuove perturbazioni in arrivo

In questa prima parte della settimana la circolazione atmosferica sul Mediterraneo resta caratterizzata da correnti meridionali: l’afflusso di masse d’aria molto miti provenienti dal Nord Africa sta progressivamente riportando le temperature al di sopra della norma (anche di 6-8 gradi), in modo più sensibile al Centro-Sud e nelle Isole. Se da un lato il clima risulterà insolitamente tiepido per il periodo, dall’altro il graduale rinforzo dei venti umidi di Scirocco darà luogo a condizioni di tempo autunnale, giornate spesso grigie, con occasioni per la pioggia, inizialmente soprattutto al Nord-Ovest; da mercoledì le precipitazioni raggiungeranno anche la Sardegna e successivamente le regioni tirreniche, l’estremo Nord-Est, Calabria e Sicilia. La neve sulle Alpi cadrà solo al di sopra dei 1600-2000 m di quota.

Previsioni meteo per oggi. Il Mar Mediterraneo e la nostra Penisola saranno interessati da venti meridionali, con forte Scirocco su tutti i nostri mari. Questi venti determineranno un ulteriore rialzo delle temperature, con valori ben oltre la norma. Per quanto riguarda le condizioni meteo, il cielo sarà molto nuvoloso soprattutto al Nord, con piogge sparse sulle regioni di Nord-Est, sul nord della Toscana e sull’Emilia occidentale, mentre piogge più diffuse insisteranno in Liguria, Piemonte e Lombardia occidentale. Nella seconda parte della giornata possibilità di piogge abbondanti e anche temporalesche su Liguria centrale e alto Piemonte. La neve cadrà solo sopra i 1600-2000 metri sulle Alpi.

Previsioni meteo per mercoledì. Sentiremo ancora l’influenza di queste correnti sciroccali, più intense sullo Ionio e sulla Sicilia. Cielo coperto al Nord-Ovest con piogge più insistenti in Piemonte e sul Ponente ligure; rovesci e possibili temporali isolati in Sardegna e Sicilia e dal pomeriggio anche sulla Calabria. Deboli piogge sparse su Friuli Venezia Giulia. Neve sulle Alpi occidentali sopra 1800 metri. Temperature ancora ovunque superiori alla norma.

Foto Istock/Getty Images