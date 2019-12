Nuove perturbazioni in arrivo

Nel fine settimana non è previsto il passaggio di perturbazioni organizzate, ma nonostante ciò non mancheranno annuvolamenti accompagnati da sporadiche piogge, più che altro sabato sul versante tirrenico e ligure. Le temperature faranno registrare valori nel complesso vicini alla norma o leggermente al di sopra.



Martedì giornata soleggiata al Nord e Toscana con un cielo in prevalenza sereno. Ampie schiarite anche in Sardegna. Nel resto del Centro-sud prevalenza di nubi con tempo localmente molto instabile. Sono attese piogge sulle regioni adriatiche tra le Marche e la Puglia con nevicate sui rilievi di Abruzzo, Molise e Marche meridionali al di sopra degli 800-1200 metri di quota. Lungo le coste adriatiche possibili locali temporali. Rovesci e temporali in forma sparsa interesseranno anche la Calabria e il nord della Sicilia. Non è esclusa qualche locale pioggia anche tra basso Lazio e nord della Campania. Giornata ventosa in gran parte d’Italia per venti settentrionali: in particolare da segnalare forti venti di Tramontana con raffiche localmente burrascose sul medio Adriatico, intorno alla Sardegna e nel canale di Sicilia. Temperature in generale calo, sensibile su Alpi, Triveneto e regioni centrali adriatiche. Mari mossi o molto mossi fino a localmente agitati. Tra la fine di mercoledì e la giornata di giovedì è probabile il transito di un’altra perturbazione che rapidamente attraverserà gran parte del Paese e che tra l’altro potrebbe dar luogo a qualche nevicata a quote relativamente basse sui rilievi del Nord.

Foto Getty Images