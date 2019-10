Nuove perturbazioni in arrivo

Venerdì tempo in miglioramento al Centro-sud con qualche pioggia residua tra Calabria e Sicilia. Clima molto fresco all'alba con valori minimi in netto calo. Le previsioni per le prossime ore.

Sabato tempo abbastanza soleggiato al Nord, dove qualche annuvolamento più consistente interesserà solo le Alpi di confine con qualche piovasco in Alto Adige, nuvolosità più consistente ma comunque variabile al Centro-sud con qualche pioggia o breve rovescio principalmente tra Campania e Calabria tirrenica. Piogge più sporadiche possibili anche su basso Lazio, Puglia, Basilicata e nord della Sicilia. Temperature in rialzo di 1-4 gradi. Venti moderati occidentali su medio e basso Tirreno Calabria ed Isole, con rinforzi di Maestrale in Sardegna. Domenica rovesci e isolati temporali su Basilicata e Calabria, cielo parzialmente nuvoloso nel resto d’Italia ma con piogge e qualche temporale anche su Alpi, alta pianura padana e localmente tra Veneto ed Emilia. Temperature in calo al Nord e sul versante adriatico. Venti di Maestrale sulle Isole maggiori Lunedì il calo termico sarà più accentuato e riguarderà gran parte del Paese con forti venti in rotazione intorno al centro di bassa pressione che si posizionerà sull’Italia centrale con temporali diffusi al Centro-sud.

Foto iStock/Getty Images