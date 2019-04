Nuova perturbazione tra sabato e domenica

Venerdì tempo in miglioramento in gran parte del Centro-Nord con le ultime precipitazioni all’estremo Nordest, mentre la coda della perturbazione renderà ancora instabile il tempo nelle regioni meridionali fino a sabato. Le previsioni per le prossime ore.

La nuova perturbazione, numero 2 del mese, in avvicinamento dal Mediterraneo occidentale domenica determinerà alcune piogge anche a carattere di rovescio o temporale. Nel dettaglio sarà una giornata di maltempo, con piogge e temporali, al Sud, sulle Isole e su parte del Centro. Al Nord non mancheranno le nuvole con la possibilità di qualche precipitazione sul settore di Nordovest. Le temperature saranno in calo soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Lunedì la perturbazione porterà ancora i suoi effetti principalmente su settore adriatico e Sud mentre altrove la situazione tenderà temporaneamente a migliorare. Nei giorni successivi non si profila la presenza dell’alta pressione sul nostro Paese: il tempo sarà dunque caratterizzato da grande variabilità e potrà risultare a tratti instabile. Le temperature saranno modulate della condizioni atmosferiche.

Foto iStock/Getty Images