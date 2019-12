Nuova perturbazione tra mercoledì e giovedì

Con l’arrivo di una perturbazione nord-atlantica (la nr. 3 di dicembre), l’inizio della settimana coinciderà con l’avvio di una nuova fase di tempo perturbato. In particolare nelle prossime ore le piogge coinvolgeranno alcune zone del Nordest, l’Emilia Romagna e parte del Centro-Sud, mentre martedì il maltempo interesserà essenzialmente le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali. La perturbazione, inoltre, sarà accompagnata da un deciso rinforzo dei venti. Nella giornata di martedì aria fredda si riverserà sull’Italia sottoforma di intensi venti settentrionali che causeranno un generale calo delle temperature sulle regioni centro-meridionali, con la prima neve significativa a quote di bassa montagna attesa sull’Appennino centrale.





Mercoledì al mattino ancora un po’ di nubi su medio Adriatico, regioni meridionali e Sicilia; qualche pioggia residua sul nord della Sicilia e sul nord-est della Calabria. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tendenza a un aumento della nuvolosità al Nord, a partire dalle regioni occidentali. Ancora qualche annuvolamento all’estremo Sud e in Sicilia, ma senza fenomeni di rilievo. Tra sera e notte il veloce avvicinamento della perturbazione n. 4 di dicembre darà origine a locali nevicate sulle Alpi, sopra 800 metri circa, e a brevi episodi di pioggia in Liguria, Sardegna e, successivamente, su Toscana e regioni nord-orientali. Nel corso della notte non si escludono nevicate fino a quote collinari in Emilia. Temperature in diminuzione. Venti deboli al Nord, tesi dai quadranti settentrionali al Centro-Sud, in attenuazione dal pomeriggio. Giovedì la perturbazione n. 4 di dicembre si allontanerà rapidamente dall’Italia: residue precipitazioni al mattino su estremo Nord-Est, Romagna, Marche settentrionali e Toscana. Piogge e rovesci fino al pomeriggio sulla Calabria tirrenica e sul nord della Sicilia. Intensi venti di Maestrale sulla Sardegna e sui mari centrali e meridionali. Temperature in calo al Nord-Est e al Centro. Venerdì sull’Italia giungerà la perturbazione atlantica n. 5, che sarà caratterizzata da venti tempestosi mediamente sud-occidentali, che richiameranno aria mite sulla Sardegna e sulle regioni peninsulari. Al Nord, invece, l’aria fredda resterà intrappolata nelle Valli alpine e sulla Val Padana. Probabili precipitazioni in gran parte del Paese, più intense sui settori alpini occidentali di confine e sulle zone interne del versante tirrenico: fenomeni anche abbondanti, soprattutto sul Lazio e in Calabria. Al Nord qualche fiocco di neve a quote anche molto basse. Lo scenario più probabile nel fine settimana vede un miglioramento del tempo al Centro-Nord. Ancora piogge sulla Calabria e sul nord della Sicilia. Domenica, invece, dovrebbe affermarsi un temporaneo campo di alta pressione con conseguente fase di tempo più stabile in tutta l’Italia.

Foto Getty Images