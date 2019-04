Nuova perturbazione tra la fine di sabato e domenica

La perturbazione numero 1 di aprile porterà le piogge più intense e diffuse nella giornata di giovedì, quando pioverà su gran parte d’Italia. Le piogge saranno anche accompagnate da intensi venti di Scirocco, che spazzeranno quasi tutte le regioni, mentre le temperature caleranno ulteriormente nelle regioni settentrionali. Venerdì tempo in miglioramento in gran parte del Centro-Nord con le ultime precipitazioni all’estremo Nord-Est, mentre la coda della perturbazione renderà ancora instabile il tempo nelle regioni meridionali fino a sabato.

Sabato prevarranno le nuvole al Sud e in Sicilia, associate ad una locale instabilità nelle zone interne, nel nord della Sicilia e in Molise. Parzialmente soleggiato al Centro, al Nord-Est e nelle Alpi centrali; nuvole in aumento in Sardegna e all’estremo Nord-Ovest con le prime locali precipitazioni a ridosso delle Alpi occidentali e nell’ovest dell’Isola dove in serata è atteso qualche rovescio o temporale. Si tratta dell’avanguardia di una nuova perturbazione in avvicinamento dal Mediterraneo occidentale che poi domenica determinerà piogge anche a carattere di rovescio o temporale principalmente al Sud e in Sicilia. Fenomeni più scarsi saranno possibili sul medio Adriatico e sul Piemonte, con qualche fiocco di neve sulle Alpi occidentali oltre i 1300 metri. Dal punto di vista termico avremo massime in rialzo sabato al Nord-Est, sul medio Tirreno e in Sicilia, valori invece in calo domenica al Nord-Ovest, nel settore tirrenico e in Sicilia. La ventilazione sarà scarsa con qualche rinforzo solo intorno alle Isole. Ad inizio settimana una circolazione di bassa pressione rimarrà in prossimità dell’Italia mantenendo l’atmosfera un po’ instabile lunedì al Sud e martedì al Nord-Est e nelle zone appenniniche. Per maggiori dettagli seguite i nostri aggiornamenti.

Foto iStock/Getty Images