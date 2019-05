Nuova perturbazione sull'Italia: in arrivo piogge e temporali, vento forte e temperature in calo

La prima decade di maggio si conclude all'insegna della dinamicità con un veloce via vai di perturbazioni: in 10 giorni ne sono già passate 4 e la numero 5, già a ridosso dell’Italia, ci investirà nel corso di questo fine settimana. Prepariamoci, dunque, ad un altro weekend segnato dal maltempo a partire dal pomeriggio-sera di sabato e dalle regioni settentrionali, mentre domenica sarà il turno del Centro-Sud e ancora delle regioni di Nord-Est. Oltre alle piogge e ai temporali, l’ingresso della perturbazione nel cuore del mar Mediterraneo causerà, nella giornata di domenica, la formazione di una circolazione ciclonica proprio sulla nostra Penisola, con un conseguente sensibile rinforzo della vento e del moto ondoso dei mari. Questa depressione insisterà sull'Italia fino a metà della prossima settimana, mantenendo il tempo instabile. L’aria più fredda ad essa associata, inoltre, causerà un calo delle temperature, specie da domenica, con valori destinati a portarsi in molti casi anche al di sotto della media stagionale

Previsioni meteo per sabato. Al Sud e in Sicilia il tempo sarà abbastanza soleggiato, con nuvolosità ad alta quota passeggera. In Sardegna e al Centro nuvolosità in aumento, specialmente sul versante tirrenico. Al Nord tempo in peggioramento, con rovesci e temporali in estensione dalle Alpi alla pianura padana e all'alto Adriatico nel corso del pomeriggio e della sera. Tra sera e notte migliora al Nord-Ovest; rovesci e temporali si propagheranno a Liguria orientale, Toscana, Umbria e nord del Lazio. Non si escludono fenomeni di forte intensità. Temperature massime stazionarie o in lieve calo al Nord-Ovest, in contenuto aumento altrove, diffusamente superiori ai 20 gradi. Venti in rinforzo a fine giornata.

Foto ANSA





Previsioni meteo per domenica. All'estremo Nord-Ovest cielo sereno o poco nuvoloso; sul resto del Paese cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, interesseranno per buona parte della giornata le regioni di Nord-Est, l’Emilia Romagna e quelle centro-meridionali. Qualche rovescio o temporale anche nel nord-est della Sardegna e nel nord della Sicilia. Dalla sera piogge in intensificazione sulle Marche e sulla Romagna.

Temperature in rialzo all'estremo Nord-Ovest, in calo altrove, più sensibile al Nord-Est, al Centro e sulla Sardegna. Venti forti di Foehn nelle valli alpine e nelle pianure adiacenti, forti o burrascosi di Maestrale sul mare di Sardegna e nei canali delle Isole; venti settentrionali in rinforzo sulle regioni centrali. Mari da mossi ad agitati.