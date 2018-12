Nuova perturbazione in avvicinamento all'Italia

Correnti fredde di origine artica sono arrivate a lambire anche il nostro Paese favorendo un calo delle temperature che nella notte sono scese leggermente sotto lo zero in gran parte del Centro-nord con conseguenti deboli gelate. Mercoledì la giornata comincia ancora con molte schiarite, ma l’avvicinarsi della perturbazione numero 5 di dicembre causerà un graduale aumento della nuvolosità. Tra la fine della giornata e giovedì assisteremo quindi a un peggioramento del tempo, con precipitazioni principalmente al Centro-sud con neve in Appennino, più scarse al Nord dove un po’ di neve potrà raggiungere quote di pianura in Piemonte ed Emilia. Venerdì l’azione concomitante di due vortici, uno centrato a nord delle Alpi e il secondo in ingresso nel Mediterraneo occidentale, determinerà nuove precipitazioni in Sardegna, al Centro e intorno all'alto Adriatico con possibilità di neve fino in pianura su Emilia e Friuli, al mattino anche sul Veneto. Sabato la perturbazione scivolerà al Sud seguita al Centro-nord da ampie schiarite.

Previsioni meteo per mercoledì. Al mattino molte nubi in Liguria e intorno al vicino Appennino; un po’ di nuvolosità anche su coste toscane, Calabria e Isole, schiarite ancora ampie altrove. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sul versante occidentale della Penisola, ma con poche deboli piogge concentrate più che altro su Liguria e alta Toscana. Tra sera e notte precipitazioni in graduale estensione al resto del Centro, al basso Tirreno e alla Sicilia, neve sull'Appennino centrale fino ai 600-800 m, a quote basse su quello settentrionale, con possibili sconfinamenti sulle pianure su Emilia occidentale e basso Piemonte. Temperature massime quasi dappertutto in lieve calo. Venti localmente moderati sui mari di ponente.

Foto Ansa

Previsioni meteo per giovedì. Nuvole in tutta Italia. Nel corso del giorno qualche fiocco di neve sul, debole neve o pioggia mista a neve su Emilia e Pianura Padana centrale; deboli piogge sparse su basso Veneto, e Romagna. Al Centro qualche pioggia più insistente nel Lazio; al Sud e in Sicilia piogge sparse soprattutto nella prima parte della giornata. Piogge sparse dal pomeriggio sulla Sardegna e in Sicilia. Ancora deboli gelate mattutine al Nord; temperature massime in ulteriore calo al Nord e in rialzo invece al Sud. Venti per lo più di moderata intensità.