Nuova perturbazione in avvicinamento

Agli inizi della settimana però è atteso l’arrivo di una perturbazione nord-atlantica (n.3 di dicembre) che darà avvio a una nuova fase di tempo perturbato. In particolare lunedì le piogge coinvolgeranno diverse zone del Nordest e del Centrosud mentre martedì il maltempo interesserà essenzialmente le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali. La perturbazione, inoltre, sarà accompagnata da un deciso rinforzo dei venti. Nella giornata di martedì l’aria fredda alle spalle della perturbazione si riverserà sull’Italia sottoforma di intensi venti settentrionali che causeranno un generale calo delle temperature con la prima neve a quote medio-basse attese in Appennino. Tra la fine di mercoledì e la giornata di giovedì è probabile il transito di un’altra perturbazione che rapidamente attraverserà gran parte del Paese e che tra l’altro potrebbe dar luogo a qualche nevicata a quote relativamente basse sui rilievi del Nord.

Previsioni meteo per oggi. Tendenza a schiarite ampie al Nordovest con l’eccezione del settore alpi occidentale dove saranno possibili delle nevicate oltre i 1000 metri. Nuvole più o meno compatte nel resto del Paese con piogge e locali rovesci sull’alto Adriatico, sull’Emilia Romagna, il nord delle Marche. l’Umbria e gran parte del versante tirrenico. In serata tempo in graduale miglioramento anche al Nordest e sulle regioni centrali tirreniche Qualche pioggia o rovescio localmente anche sulle coste del medio e basso Adriatico. Temperature in rialzo nei valori minimi massime in leggero aumento al Nordovest, stazionarie o in leggero calo nelle altre regioni. Venti nord occidentali localmente forti intorno alle isole maggiori e moderati in corrispondenza delle Alpi occidentali. Nella notte tendenza un’ulteriore intensificazione dei venti.

Previsioni meteo per martedì. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord e in Toscana. Nuvoloso o molto nuvoloso nelle altre regioni con piogge a tratti intense al mattino sul medio Adriatico e sul basso Tirreno, tra pomeriggio e sera anche sul resto del Sud. Nevicate oltre i 1000-1200 metri sull’Appennino centrale e sui rilievi della Campania. Temperature massime in rialzo sulle pianure del Nord, in calo nel resto del Paese più sensibile sulle regioni del medio adriatico. Venti settentrionali intensi già dal mattino con possibili raffiche di burrasca sulle regioni centrali e in Sardegna.

Foto Getty Images