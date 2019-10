Nuova perturbazione in arrivo martedì

In questa ultima parte della settimana il rinforzo dell’alta pressione terrà lontane le perturbazioni e garantirà condizioni di tempo stabile e clima particolarmente mite. In particolare, venerdì e sabato ci attende un tempo in prevalenza soleggiato, con pochi innocui passaggi nuvolosi. Domenica correnti più umide, provenienti da sudovest, raggiungeranno la nostra Penisola, favorendo così un generale moderato aumento della nuvolosità che però, nel complesso, non sarà associato a piogge. Nei prossimi giorni, in particolare nel fine settimana, il clima sull’Italia risulterà particolarmente mite e addirittura con un caldo fuori stagione al Centro-Sud, dove si potranno superare i 25 gradi, fino a sfiorare i 27-28 gradi all’estremo Sud e sulle due isole maggiori.



Le previsioni per le prossime ore.

Domenica giornata ancora nel complesso tranquilla ma con tendenza a una maggiore nuvolosità al Centro-Nord e in Sardegna, specie nel settore ligure, al Centro e all’estremo Nordest. Non si esclude qualche occasionale piovasco o pioviggine sulla Liguria centrale. Temperature in rialzo nei valori minimi nelle aree più nuvolose del Centro-Nord e in Sardegna. Massime senza variazioni di rilievo: punte di 27-28 gradi sulla Sardegna occidentale, favorite da venti di Scirocco che soffieranno fino a moderati intorno all’isola, sull’alto Tirreno e sul Ligure. La nuova settimana comincerà con una giornata di lunedì con tempo ancora abbastanza buono. Schiarite ancora piuttosto ampie, soprattutto al Sud. Nuvole più consistenti interesseranno già il Nord-Ovest, la Toscana e l’alto Lazio, con qualche pioggia possibile soprattutto verso sera tra il Piemonte e la Liguria. Si tratta delle prime avvisagli di una perturbazione in avvicinamento da ovest che, nella giornata di martedì, dovrebbe determinare un significativo peggioramento del tempo a iniziare da Nord-Ovest, Toscana e Sardegna, in estensione nella serata anche al medio Tirreno e al Nord-Est. Non si escludono anche fenomeni localmente intensi e sotto forma di rovesci o temporali specie nel settore ligure. Le temperature non subiranno particolari cambiamenti grazie ai miti venti meridionali che accompagnano la perturbazione e che quindi favoriranno soltanto alcuni lievi cali nelle fasi di maltempo più marcato. Mercoledì ultimi strascichi della perturbazione al Nord-Est e all’estremo Sud. Questa evoluzione mostra ancora incertezze: seguiteci pertanto nei prossimi aggiornamenti.

