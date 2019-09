Nuova perturbazione in arrivo da martedì

Una nuova e intensa perturbazione investirà tra la prossima notte e domenica il Nord e la Toscana settentrionale portando piogge e temporali anche di forte intensità ma anche la neve su Valtellina e Alto Adige fino a quote di 1700-2000 metri. Le previsioni per le prossime ore.

Martedì si prospetta un nuovo peggioramento a partire dalla Sardegna dove sono previsti rovesci e temporali anche di forte intensità e quindi una situazione potenzialmente critica. Si tratta della perturbazione nr 4 che nel corso della giornata tenderà a estendersi dapprima verso le regioni centrali tirreniche e successivamente, entro fine giornata, anche al resto del Centro, la Sicilia, il basso tirreno e la Liguria. Anche in queste zone potrebbero verificarsi fenomeni di forte intensità. Nella giornata di mercoledì la perturbazione andrà a interessare anche il Nord-Est, la Lombardia e il basso Piemonte mentre tenderà a migliorare decisamente sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale. Saranno ancora possibili delle piogge e dei rovesci lungo il versante tirrenico, sull’Emilia Romagna e sulla Liguria. In questa fase le temperature saranno nella norma o leggermente al di sopra anche per il rinforzo dei venti di Scirocco. Da giovedì comincerà una fase di miglioramento grazie al graduale rinforzo dell’alta pressione che sarà più efficace soprattutto a partire da venerdì e nel corso del prossimo fine settimana quando la situazione sarà molto più tranquilla, con tempo in prevalenza soleggiato e pochissimi fenomeni da instabilità pomeridiana.