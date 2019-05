Nuova perturbazione in arrivo

Italia alle prese con una prima metà di maggio estremamente turbolenta dal punto di vista meteorologico, spesso piovosa ed insolitamente fredda per il periodo, con temperature in alcuni casi di molti gradi inferiori alla media stagionale. E all’orizzonte ancora nessun miglioramento in vista. Anzi, dobbiamo prepararci ad un altro fine settimana contrassegnato dal tempo instabile e localmente anche perturbato: una nuova perturbazione, infatti, la n.7 del mese, si avvicina in queste ore all’Italia, darà luogo ad un peggioramento del tempo già nel pomeriggio e in serata sulle regioni di Nord-Ovest, mentre tra sabato e domenica investirà un po’ tutto il Centro-Nord e, molto più marginalmente le regioni del Sud. Le intense correnti meridionali che accompagnano la perturbazione favoriranno un rialzo delle temperature e un clima di conseguenza più mite, specialmente al Sud.

Previsioni meteo per venerdì. Al Centro-Sud tempo buono o discreto, con zone di sereno molto più ampie nella prima parte del giorno; dal pomeriggio nubi in aumento al Centro e in Sardegna e qualche annuvolamento nelle zone interne appenniniche del Sud. Al Nord addensamento della nuvolosità sin dalla mattinata, con ancora un po' di sole su Venezie, Emilia orientale e Romagna. Nel corso della prima parte della giornata prime precipitazioni su Piemonte, Valle D'Aosta, Appennino emiliano occidentale, settori alpini tra Lombardia, Alto Adige e alto Veneto, in progressiva estensione alla Lombardia, specie dalla sera. Nelle Alpi occidentali altra neve in arrivo oltre 1800-2000 m. Nella notte le piogge si estenderanno a Emilia Romagna, nord delle Marche, Toscana, Umbria e Lazio, più occasionalmente a Campania e Sardegna occidentale. Piogge a tratti intense asl Nord-Ovest e a carattere temporalesco sulla Toscana. Temperature in sensibile aumento nelle regioni centrali adriatiche, al Sud e in Sicilia, in calo al Nord-Ovest. Venti di Scirocco in rinforzo sui mari di ponente, fino a forti intorno alla Sardegna.

Previsioni meteo per sabato. Giornata di maltempo su gran parte del Centro-Nord, con piogge anche intense e insistenti soprattutto sulle regioni settentrionali, possibili temporali al mattino sul medio versante tirrenico e successivamente anche nelle zone interne del Centro, in Emilia e Triveneto. Quota neve sulle Alpi dai 1600 metri di quelle occidentali fino ai 2000 metri e oltre di quelle orientali. Cielo in prevalenza nuvoloso anche al Sud e nelle Isole, con rovesci isolati possibili in Sardegna e in Campania. Temperature massime in calo al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Venti da moderati a localmente forti in tutto il Centro-Sud, in Emilia Romagna, alto Adriatico e in Liguria, di Maestrale sulla Sardegna, meridionali nei restanti settori, da est-nordest in Val Padana. Mari tutti da mossi a molto mossi.

Foto iStock/Getty Images