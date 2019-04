Nuova perturbazione da mercoledì

Tutta la settimana si preannuncia all’insegna del tempo molto variabile e, a tratti, anche instabile. A metà settimana giungerà la perturbazione n.3 di aprile con piogge su molte regioni.



Le previsioni per le prossime ore.

Mercoledì una nuova perturbazione raggiungerà da ovest l’Italia determinando condizioni di instabilità con possibili rovesci o isolati temporali fin dal mattino in Sardegna e lungo le coste tirreniche, in estensione nel pomeriggio anche a gran parte delle zone interne peninsulari, all’Emilia e al centro-sud del Piemonte. Un tempo parzialmente soleggiato resisterà lungo le coste ioniche e della Sicilia. Molte nuvole nel resto del Nord con locali precipitazioni tra Lombardia e Nordest, localmente moderate tra alto Veneto e Friuli Venezia Giulia, locali piogge al mattino anche lungo le coste liguri. Limite della neve sulle Alpi oltre 1600-1800 metri. Temperature massime in calo al Nord, sul medio Tirreno e in Sardegna. Venti occidentali fino a moderati su Tirreno e nelle Isole. Giovedì la perturbazione nr.3 del mese e la circolazione ciclonica associata coinvolgeranno gran parte dell’Italia. Saranno probabili precipitazioni diffuse su quasi tutto il Nord Italia, rovesci e temporali sparsi al centro in Campania e sulla Sardegna , fenomeni più isoalti in Sicilia e sul resto del Sud. Limite delle nevicate sulle Alpi intorno ai 1500-1600 metri di quota. Temperature senza grandi variazioni. Venti in prevalenza deboli. Nel corso di venerdì la bassa pressione e l’instabilità si trasferiranno verso il Centro-sud dove saranno probabili rovesci e temporali. Tendenza al miglioramento al Nord e sulla Toscana. Tra sabato e domenica un impulso di aria molto fredda in discesa dall’Europa nord-orientale potrebbe coinvolgere le nostre regioni settentrionali. Si tratta di una tendenza da verificare nei prossimi giorni.

Foto iStock/Getty Images