Nuova perturbazione all'inizio della prossima settimana

Nel fine settimana non è previsto il passaggio di perturbazioni organizzate, ma nonostante ciò non mancherà qualche pioggia: umide correnti occidentali infatti porteranno qualche pioggia, per lo più debole e a carattere intermittente, sul versante tirrenico della Penisola; le temperature invece faranno registrare valori nel complesso vicini a quelli normali per il periodo.

Domenica il tempo rimarrà in prevalenza ancora soleggiato sulle regioni del medio versante Adriatico, al Sud e sulla Sicilia. Sulle regioni centrali tirreniche, Umbria, Campania e Sardegna nuvolosità irregolare con locali e deboli piogge nel nord della Toscana. Al Nord cielo nuvoloso lungo la barriera alpina con fiocchi di neve a quote elevate nel sottore valdostano; in Pianura Padana cielo nuvoloso a causa di strati bassi o nebbie; in Liguria locali pioviggini nel settore di levante. Il clima resterà mite al Centro-Sud con temperature massime ancora vicine a 20 gradi al Sud e in Sicilia. Per l’inizio della prossima settimana è atteso un cambio di scenario per il passaggio di una nuova perturbazione nord-atlantica (n.3 di dicembre). Direttamente coinvolte in questa nuova fase perturbata saranno soprattutto tra lunedì e martedì le aree alpine di confine, le regioni centro-meridionali e marginalmente quelle di Nord-Est. L’aria fredda di origine artica alle spalle di questa perturbazione si riverserà in parte anche sull’Italia nella giornata di martedì sottoforma di intensi venti settentrionali che causeranno un generale calo delle temperature.

