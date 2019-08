Nuova ondata di caldo in vista

Sabato giornata con prevalenza di sole per la presenza dell'alta pressione. Le temperature saranno in lieve aumento, ma con caldo ancora sopportabile e senza afa. Le previsioni per le prossime ore.

Domenica prevarrà il cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte d’Italia; qualche annuvolamento in più potrà interessare al mattino il Ponente Ligure e in giornata il settore alpino, specie quello occidentale, con la possibilità tra pomeriggio e sera di qualche breve e sporadica pioggia in Val D’Aosta e sull’alto Piemonte. Temperature in aumento con valori leggermente al di sopra delle medie stagionali e con punte vicine ai 35°C in Sardegna dove soffieranno venti da est-sud-est localmente moderati. Lunedì si accentua l’instabilità sulle zone alpine e prealpine con temporali più diffusi da metà giornata e che verso sera potranno interessare anche le zone di pianura del Piemonte edell’alta Lombardia. Nubi sparse anche nel resto del Nord tranne le zone costiere e l’Emilia, ancora tempo soleggiato con scarsa nuvolosità nel resto dell’Italia. Venti deboli con rinforzi di Scirocco nei Canali di Sicilia e Sardegna. Temperature in rialzo quasi ovunque con punte di 33-34°C al Nordest e in Emilia Romagna e fino a 35°C in Toscana, Lazio zone interne del Sud e Sardegna. Proseguirà anche martedì la fase di instabilità sui rilievi del Nord con tempo soleggiato e caldo invece al Centro-sud in Emilia Romagna e sull’alto Adriatico. Nei giorni immediatamente seguenti non si intravvedono grossi cambiamenti se non un’instabilità meno diffusa sui rilievi del Nord. al Nord. Le temperature si manterranno sopra le medie stagionali in particolare al Centro-sud.

Foto iStock/Getty images