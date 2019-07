Nuova, intensa ondata di caldo sull'Italia: temperature fino a 40 gradi

Inizia lunedì una settimana che sarà caratterizzata da tempo bello e stabile, con caldo in deciso aumento, perché l’alta pressione di matrice africana occuperà con prepotenza una grossa fetta del nostro continente, scatenando un’ondata di caldo assai intenso anche in diverse altre nazioni. Quindi ci attende una nuova intensa ondata di calore, con il caldo afoso che si farà sentire soprattutto al Nord, regioni tirreniche e Sardegna, in particolare nella parte centrale della settimana, quando l’ondata di calore toccherà l’apice: tra mercoledì e giovedì infatti le temperature massime saranno quasi dappertutto comprese fra 31 e 38 gradi, con la possibilità di qualche punta fino a 39-40 gradi, specie nelle regioni centrali e settentrionali.

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, a parte il transito di velature nel corso della giornata sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio un po’ di nubi in sviluppo sulle zone montuose, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime in aumento, in generale comprese fra 30 e 35 gradi, con qualche punta locale di poco superiore. Il caldo sarà accentuato dal fastidio dell’afa, specie al Nord e nel versante tirrenico. La nostra previsione per lunedì ha un Indice di Affidabilità alto (IdA 90-95).

Previsioni meteo per martedì. Martedì avremo un’altra giornata soleggiata ovunque con poche nubi in transito in mattinata al Nord-Est e sul medio Adriatico, nel pomeriggio soltanto nelle zone montuose. Temperature in ulteriore aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi, con punte anche di 37-38 gradi al Centro-Nord e in Sardegna.

Foto iStock/Getty images