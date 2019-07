Nuova intensa ondata di caldo in arrivo sull'Italia

Terzo weekend di luglio che prosegue nel segno del tempo bello e stabile su gran parte dell'Italia. Le temperature saliranno e il caldo inizierà ad intensificarsi. Da lunedì l’alta pressione di matrice africana consoliderà ulteriormente la sua presenza sul Mediterraneo, estendendo tra l'altro la sua influenza anche ad ampi settori dell’Europa centrale e occidentale: in Italia il tempo soleggiato e stabile sarà perciò accompagnato da un ulteriore aumento delle temperature e da una nuova ondata di calore: il termometro, nel corso della settimana, potrà raggiungere i 35 gradi in molte località, localmente fino a raggiungere i 37 gradi. Le regioni più direttamente investite da questa ondata di caldo saranno, probabilmente, quelle settentrionali, le centrali tirreniche e la Sardegna.

Previsioni meteo per domenica. Su gran parte dell’Italia il tempo sarà soleggiato con prevalenza di cielo sereno. Si segnala qualche annuvolamento temporaneo sulla Liguria di ponente. Nel pomeriggio-sera formazione di locali rovesci o temporali rilievi lombardi orientali, Trentino Alto Adige, nord del Veneto e Friuli. Temperature in aumento, con punte massime fino a 33-34 gradi. Venti moderati orientali nel Canale di Sardegna, altrove deboli e a regime di brezza.

Previsioni meteo per lunedì. Sull'insieme del Paese tempo soleggiato e caldo. Nel corso della giornata si osserverà il passaggio di nubi alte e sottili che veleranno il cielo, prima al Nord, nel corso del pomeriggio e in serata anche al Centro e sulla Sardegna. Nelle ore più calde formazione di cumuli attorno ai rilievi alpini e prealpini, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature minime e massime in aumento: picchi in generale comprese fra 30 e 35 gradi; valori leggermente più contenuti lungo il medio e basso Adriatico, grazie ad una maggiore ventilazione nord-occidentale.

