Nuova intensa ondata di caldo africano in arrivo

Nei prossimi giorni l’alta pressione continuerà a favorire condizioni di tempo stabile con temperature sopra la media specialmente al Centro-Sud dove al massimo saranno possibili brevi temporali di calore sulle cime dell’Appennino. Il settentrione, invece, risentirà delle correnti atlantiche attive a nord delle Alpi, ma che contribuiranno a mantenere condizioni di instabilità con possibile sviluppo di temporali non solo lungo l’arco alpino, ma localmente anche nelle aree pianeggianti.



Le previsioni per le prossime ore.

Il prossimo fine settimana si preannuncia soleggiato e molto caldo al Sud e sulle due Isole maggiori dove, tra sabato e domenica le temperature massime potranno anche superare i 35 gradi fino a sfiorare i 40 gradi in Sicilia. Le regioni centro-settentrionali vedranno condizioni di instabilità atmosferica nella giornata di sabato, a causa del passaggio di una veloce perturbazione (da confermare) che causerà una fase temporalesca abbastanza diffusa sulle regioni settentrionali e lungo la dorsale appenninica centrale. Seguirà un rapido miglioramento e un ritorno a tempo in prevalenza soleggiato domenica quando il caldo tenderà a intensificarsi anche al Nord. La tendenza a lungo termine per la fine del mese, al momento conferma l’arrivo di un’intensa ondata di calore su tutto il nostro Paese con temperature che anche al Nord potrebbero per la prima volta dall’inizio della stagione, raggiungere e superare la soglia dei 35 gradi.

