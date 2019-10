Nuova fase di maltempo sull'Italia. Da mercoledì calo termico

Una prima perturbazione (la numero 9 di ottobre) tra martedì e giovedì attraverserà tutta l’Italia, portando le sue piogge prima al Centro-Nord e poi anche al Sud. A rinvigorire il maltempo atteso in questa parte centrale della settimana contribuirà anche una seconda perturbazione il cui arrivo è atteso giovedì, ma con effetti soprattutto sulle regioni meridionali nel corso della giornata di venerdì. Seguiranno altri impulsi perturbati, che renderanno piuttosto movimentato anche l’inizio di novembre, in particolare il fine settimana. Dal punto di vista termico, tra martedì e giovedì è previsto un progressivo abbassamento delle temperature, in particolare al Nord, dove il clima diverrà autunnali.

Previsioni meteo per martedì. Martedì prevalenza di tempo bello al Sud peninsulare, su Abruzzo, Molise, basso Lazio e Sardegna. Nuvole sul resto d’Italia con piogge sparse e intermittenti e locali rovesci su gran parte delle regioni settentrionali, alta Toscana e Sicilia. Temperature massime in lieve calo al Nord e regioni centrali tirreniche; senza grandi variazioni altrove, con punte fino a 25-26 gradi al Centro-Sud e nelle Isole. Venti di Libeccio in rinforzo sul Mar Ligure. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità medio in tutta Italia (IdA pari a 75-80).

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì nubi più o meno compatte in tutta l’Italia, accompagnate da piogge e locali rovesci prevalentemente su Emilia Romagna, Toscana e Marche, e sulle estreme regioni meridionali. Non sono escluse locali precipitazioni anche in Alto Adige, su Piemonte, Liguria, Abruzzo e Sardegna. Quota neve intorno a 2000 metri sulle Alpi orientali. Temperature massime in calo soprattutto al Nord, sul versante adriatico e sulle regioni meridionali. Venti moderati di Bora sull’alto Adriatico.

