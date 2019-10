Nuova fase di maltempo nel fine settimana

Mercoledì la perturbazione n.5 scivolerà verso oriente, abbandonando la nostra penisola e favorendo così un generale miglioramento del tempo; le correnti fresche che seguono questa perturbazione però faranno calare le temperature, portando così un’attenuazione del caldo fuori stagione che ha caratterizzato gli ultimi giorni.

Le previsioni per le prossime ore.

Venerdì sarà una giornata nel complesso soleggiata su gran parte del Centro-Sud e delle Isole. Il cielo si presenterà invece prevalentemente nuvoloso in Toscana e al Nord, specialmente al Nord-Ovest dove ci sarà anche qualche pioggia isolata, specie verso sera sull’alto Piemonte. Si tratta dei primi effetti di una nuova perturbazione che ci coinvolgerà nel fine settimana (n.6 del mese di ottobre). Il peggioramento, con precipitazioni significative, avrà inizio nella notte successiva al Nord-Ovest per poi coinvolgere sabato in giornata anche il Triveneto e più marginalmente l’Emilia e il medio Tirreno. Saranno possibili fenomeni anche a carattere di temporale nel settore ligure e piogge localmente abbondanti a ridosso delle Prealpi e nelle pianure adiacenti. Il peggioramento sarà accompagnato anche da un calo termico al Nord e in Toscana e da un’intensificazione dei venti meridionali che invece favoriranno anche dei lievi aumenti sull’Adriatico, al Sud e in Sicilia. Domenica mentre resisteranno le schiarire all’estremo Sud e in Sicilia, il tempo sarà all’insegna dell’instabilità con possibili rovesci o temporali, sul settore ligure, nel Lazio, in Lombardia e nelle regioni di Nord-Est. Questa perturbazione potrebbe aprire la strada ad un periodo più prolungato di tempo instabile e localmente anche perturbato, tipicamente di stampo autunnale.

Foto iStock/Getty Images