Nuova fase di maltempo in arrivo sull'Italia

Mercoledì giornata inizialmente stabile, con rischio nebbie sulla Val Padana orientale e lungo l'Adriatico. dalla sera tempo in peggioramento sui settori più occidentali del Paese per l'arrivo di una nuova perturbazione. Le previsioni per le prossime ore.

Giovedì al mattino maltempo tra il Nordovest e la Toscana con rovesci o temporali localmente intensi specie nel settore ligure. Residui rovesci o temporali anche sulla Sardegna orientale, nebbie in diradamento lungo l’Adriatico; tempo più soleggiato nel resto del Centro-sud. Nella seconda parte della giornata le precipitazioni si propagheranno progressivamente a gran parte del Centro-nord e alla Sicilia. Rischio di rovesci o temporali anche forti tra Levante Ligure e Toscana, in serata anche nel Lazio e sulla Sicilia occidentale, piogge localmente intense anche tra Lombardia ed Emilia. Temperature minime in calo in Sardegna, stabili o in lieve aumento altrove. Massime per lo più in calo, anche sensibile su Nordovest, medio Tirreno e Sardegna. Lo Scirocco si smorza in Sardegna sostituito da venti occidentali, insiste invece su Tirreno e in Sicilia. Venerdì la situazione tenderà a migliora al Centro-nord, mentre il maltempo si concentrerà sulle isole maggiori con il rischio di temporali localmente intensi. Sabato prevarrà il sole al Nord e sulle regioni peninsulari, mentre gli effetti della perturbazione di faranno ancora sentire su Sardegna e Sicilia.

Foto iStock/Getty Images