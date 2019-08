Nuova, breve ondata di caldo, specie al Centro-Sud

Al via la quinta ondata di calore della stagione a causa del rinforzo dell’Anticiclone Nord-africano che torna a spingersi verso la nostra Penisola che farà sentire i suoi effetti soprattutto nella prima parte della settimana, quando al Centro-Sud i termometri riusciranno a toccare localmente picchi di 36-37 gradi. Nel frattempo le regioni settentrionali, soprattutto le Alpi e il Nord-Ovest, dovranno fare i conti con un po’ di instabilità poiché resteranno ai margini dell’area occupata dall’alta pressione, più esposte quindi alle correnti atlantiche che lambiranno l’Arco Alpino. In base alle attuali proiezioni, nella seconda parte della settimana è probabile un graduale cedimento dell’alta pressione che lascerà spazio a una blanda circolazione depressionaria, sufficiente a far deviare la massa d’aria calda verso le basse latitudini incrementando contemporaneamente l’instabilità anche al Centro-Sud. Di conseguenza anche il caldo si farà meno intenso, ma senza tracolli termici; infatti, le temperature, pur diminuendo gradualmente, riusciranno comunque a raggiungere punte di 32-33 gradi in molte regioni.

Immagine iStock-Getty Images



Previsioni meteo per lunedì. Nubi sparse sulle Alpi, accompagnate da locali rovesci o temporali. Qualche annuvolamento anche sull’alta pianura piemontese e lombarda che potranno essere raggiunte da locali temporali dalla sera. Nel resto d’Italia il tempo resterà generalmente soleggiato. Caldo in aumento, con temperature e afa quasi dappertutto in leggera crescita; punte massime fino a 33 gradi al Nord, fino a 35-36 gradi nelle zone interne del Centro-Sud. Venti a regime di brezza, a parte rinforzi da sud-est sui canali delle isole maggiori. La nostra previsione per lunedì ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA 85-90).

Previsioni meteo per martedì. Situazione pressoché invariata. Nubi sparse accompagnate da rovesci e temporali lungo l’arco alpino; nubi anche sulle pianure del Nord-Ovest con possibili locali rovesci in serata sui settori più prossimi ai rilievi; tempo stabile e soleggiato nel resto del Paese con caldo in ulteriore aumento. Temperature massime fino a punte di 34 gradi al Nord, fino a 36-37 gradi nelle zone interne del Centro-Sud. Venti a regime di brezza, con anche moderati rinforzi di scirocco sui canali delle Isole.