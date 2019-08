Nessuna ondata di calore in vista

L’ultima parte della settimana sarà caratterizzata da un graduale indebolimento dell’alta pressione nord-africana a causa dell’ingresso nell’area mediterranea di una blanda circolazione ciclonica che determinerà tempo instabile con possibile sviluppo di numerosi temporali e una conseguente attenuazione del caldo. Nonostante ciò, le temperature rimarranno leggermente al di sopra della media specialmente al Centro-Sud, ma con tendenza a un nuovo rialzo anche al Nord dal fine settimana.



su gran parte del Paese permangono condizioni di instabilità atmosferica: il rischio di rovesci o temporali sarà più elevato nella seconda parte della giornata attorno ai, lungo tutta, nelle aree interne di, in, nelle zone interne montuose dellae dellasettentrionale. In Pianura Padana e lungo i litorali dell’Italia il tempo rimarrà abbastanza soleggiato con al più nuvolosità innocua passeggera.senza grandi variazioni: caldo non intenso con valori per lo più compresi tra 28 e 33 gradi. Venti deboli, a prevalente regime di brezza ma con raffiche improvvise nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.si preannuncia ancora all’insegna della variabilità e con un tempo a tratti instabile: in particolarequando sullee sullapotrebbe transitare una perturbazione atlantica. Dal punto di vista termico nessun’altra ondata di calore in vista; il mese di agosto sembra concludersi con temperature sempre estive, nella norma o poco sopra.