Nella serata di lunedì arriva una nuova perturbazione atlantica

La nuova settimana inizierà, lunedì, con prevalenza di tempo bello, ma questa situazione durerà poco: già nel pomeriggio, infatti, aumenteranno le nuvole per l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica che poi a fine giornata porterà le sue piogge al Nord e regioni centrali tirreniche, con nevicate sulle Alpi. Successivamente questa nuova perturbazione, nella giornata di martedì, porterà ancora qualche pioggia soprattutto al Nordest e regioni tirreniche, con deboli nevicate sull’arco alpino. Nonostante il moderato peggioramento del tempo, le temperature non subiranno grandi variazioni e rimarranno leggermente al di sopra della norma in molte regioni.

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì un po’ di nuvole al Nordovest, Emilia, coste dell’Alto Adriatico, Toscana, Umbria, Calabria e Sardegna, ma con poche piogge solo su Levante Ligure, Alta Toscana e Calabria Tirrenica; bello altrove. In serata deciso peggioramento del tempo e nel corso della notte piogge sparse su gran parte del Nord (eccetto Ponente Ligure, pianura piemontese e Romagna), Toscana, Umbria, Lazio e Campania; nevicate sulle Alpi oltre 800-1000 metri, sull’Appennino Settentrionale 1300-1500 metri. Temperature minime quasi ovunque in calo, con deboli gelate mattutine al Nord; massime in leggero calo al Sud. La nostra previsione per lunedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 75-85).

Previsioni meteo per martedì. Martedì nuvole in gran parte d’Italia, ma con graduali schiarite al Nordovest e sprazzi di tempo soleggiato al Sud: piogge deboli e isoalte su Valle d’Aosta, Piemonte Occidentale, Venezie, Levante Ligure, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Calabria Tirrenica; nevicate sulle zone alpine oltre 800-1000 metri. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento.

