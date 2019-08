Nella seconda parte della prossima settimana aumenta l'instabilità

Tempo instabile nell’ultima parte della settimana a causa di un vortice di bassa pressione che ha fatto il suo ingresso nel Mediterraneo, prendendo il posto dell’anticiclone nord-africano. Tale vortice sarà responsabile dello sviluppo di numerosi temporali e della graduale attenuazione del caldo intenso al Centro-Sud. Tra venerdì e domenica l’attività temporalesca sarà più accentuata nelle ore pomeridiane e nelle aree montuose e interne di tutte le regioni.



Le previsioni aggiornate per le prossime ore





La prima parte della prossima settimana sarà caratterizzata da un temporaneo rinforzo dell’alta pressione che riporterà un po’ più di instabilità. Il tempo, quindi, fino a mercoledì si preannuncia all’insegna del sole con soltanto la possibilità di isolati temporali di calore su buona parte delle aree montuose, in particolare sulle Alpi orientali e lungo le zone interne della Penisola. Nella seconda parte della settimana probabilmente saremo alle prese con una nuova circolazione ciclonica, che giungerà dalla Penisola iberica verso il Mediterraneo, andando a interessare buona parte del nostro Paese. Sull’Italia tenderà dunque ad aumentare l’instabilità con probabile sviluppo di temporali non soltanto nel pomeriggio e sui monti, ma anche negli altri momenti della giornata e con sconfinamenti sulle pianure adiacenti. Da lunedì temperature in leggero aumento con valori che torneranno sopra le medie: massime in generale fino a 32-33 gradi da Nord a Sud.

Foto iStock/Getty Images