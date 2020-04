Nell'uovo di Pasqua sole e caldo

Oggi l’alta pressione occuperà ancora l’Italia, garantendo così prevalenza di tempo soleggiato e temperature ben al di sopra della norma, in generale tipiche del mese di maggio se non addirittura di inizio giugno. Nella giornata di Pasquetta si osserverà invece un primo indebolimento dell’alta pressione e un conseguente aumento della nuvolosità, perché si avvicinerà all’Italia una debole perturbazione (la n. 2 del mese) che poi, tra la notte successiva e la giornata di martedì, porterà un po’ di piogge al Centro-Sud e un generale calo delle temperature. Una più decisa rinfrescata si osserverà nella giornata di mercoledì, quando un nucleo di aria fredda in discesa dalla Scandinavia, scivolando sui Balcani, lambirà il nostro Paese, determinando un temporaneo rinforzo del vento e un ulteriore sensibile calo delle temperature. l’alta pressione occuperà ancora l’Italia, garantendo così, in generale tipiche del mese di maggio se non addirittura di inizio giugno. Nella giornata disi osserverà invece un primo indebolimento dell’alta pressione e un conseguente, perché si avvicinerà all’Italia una debole perturbazione (la n. 2 del mese) che poi, tra la notte successiva e la giornata di martedì, porterà un po’ di piogge al. Una più decisa rinfrescata si osserverà nella giornata di, quando un nucleo di aria fredda in discesa dalla Scandinavia, scivolando sui Balcani, lambirà il nostro Paese, determinandoe un ulteriore sensibile calo delle temperature.

Previsioni meteo per oggi. Al mattino prevalenza di cielo sereno in tutta Italia. Nel pomeriggio qualche nuvola in più su Appennino e Sardegna, comunque senza piogge; sempre decisamente bello e soleggiato in tutto il resto d’Italia. Venti di debole intensità; mari calmi o poco mossi. Temperature massime in leggero aumento nelle Isole maggiori, stazionarie o in lieve flessione altrove, comunque ancora in generale comprese fra 19 e 25 gradi in gran parte d’Italia.

Previsioni meteo per Pasquetta. Lunedì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in Calabria e Sicilia. Alternanza tra nuvole e momenti soleggiati nel resto del Paese, con appena qualche breve ma improvviso acquazzone sulla Sardegna. Moderati venti di Scirocco sui mari di ponente. Temperature massime in leggera diminuzione al Nord, regioni tirreniche e Isole, comunque ancora quasi dappertutto al di sopra della norma.