Nell'ultima parte della settimana tempo più stabile anche al Nord

Martedì instabilità in aumento al Nord, dove si formeranno dei temporali, oltre che sulle zone montuose, anche in Valpadana; grazie al tempo più instabile sulle regioni settentrionali le temperature si abbasseranno temporaneamente di qualche grado. Al Centro-Sud ancora tempo in prevalenza soleggiato e con temperature al di sopra della norma. Mercoledì e giovedì ancora un po’ di instabilità e caldo nella norma al Nord, mentre nel resto d’Italia insisteranno il bel tempo e le temperature elevate.



Le previsioni per le prossime ore



Giovedì giornata parzialmente nuvolosa al Nord con già al mattino la possibilità di locali rovesci di pioggia tra Lombardia ed Emilia occidentale; nel pomeriggio piogge e temporali in sviluppo su Alpi e Appennino settentrionale ma anche in pianura con fenomeni più probabili su quella piemontese, emiliana e del Veneto occidentale. Al Centro-Sud tempo in prevalenza soleggiato, salvo un po’ di nubi pomeridiane lungo l’Appennino associate a locali temporale di calore. Venti molto deboli o del tutto assenti, salvo un temporaneo rinforzo dei venti di brezza lungo i litorali. Temperature senza grandi variazioni: massime pomeridiane per lo più tra 28 e 32 °C al Nord, tra 29 e punte massime di 34-35 °C al Centro-Sud. Venerdì e sabato l’alta pressione tenderà temporaneamente a rinforzarsi anche nelle regioni settentrionali favorendo giornate più stabili e soleggiate ma anche più calde, le temperature torneranno infatti ad avvicinarsi alla soglia dei 35 gradi. Il caldo e afa tenderanno aumentare leggermente anche nelle regioni centro-meridionali. Da domenica probabile nuovo aumento dell’instabilità al Nord seguito anche, nei primi giorni della prossima settimana, da un calo termico per l’arrivo di correnti più fresche da ovest-nordovest. A metà della prossima settimana l’instabilità e il calo delle temperature potrebbero localmente estendersi anche al Centro-Sud.

