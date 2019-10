Nel weekend torna la pioggia

Dopo l'intensa fase di maltempo che ha interessato il Centro-Nord Italia martedì, si profila un breve periodo di tregua. Già nel weekend, però, è in arrivo una nuova perturbazione. Il rischio di nubifragi interesserà ancora Liguria, alta Toscana, alto Piemonte e alta Lombardia.

Le previsioni per le prossime ore.

Venerdì al mattino banchi di nebbia nella valli del Centro; un po’ di nubi nel sud della Puglia, su ovest della Toscana e Sardegna tirrenica. Al Nord cielo nuvoloso, e non si esclude un po' di pioviggine sul settore centrale della Liguria e sulla pianura lombarda. In giornata tempo prevalentemente soleggiato al Centro Sud e sull'Emilia Romagna; qualche annuvolamento sul resto del Nord e nel sud della Sicilia, senza piogge di rilievo. Venti di debole intensità Temperature stazionarie o in leggero rialzo.



Sabato le piogge interesseranno principalmente i settori di Nord-Ovest, alta Toscana e zone montuose del Nord-Est. I fenomeni localmente intensi saranno possibili su alto Piemonte e ponente ligure. Temperature in aumento specie al Centro-Sud a causa di venti di Scirocco anche intensi.



Domenica qualche rovescio possibile, oltre alle regioni del Nord, anche su Lazio Umbria e Toscana. Al Nord piogge deboli o del tutto assenti sulla bassa valle padana. Possibilità di rovesci o temporali anche forti in Liguria, Toscana settentrionale e tra alto Piemonte e alta Lombardia. Venti di Scirocco in intensificazione sull’Adriatico. Temperature ancora superiori alla norma quasi dappertutto.

Foto iStock/Getty Images