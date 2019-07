Nel weekend termina l'intensa ondata di caldo africano

sutempo ancora soleggiato e molto caldo. Sullatempo variabile con locali rovesci nella prima parte della giornata e tendenza ad un miglioramento nel pomeriggio.e sull’altacondizioni di marcata instabilità atmosferica con elevato rischio fin dal mattino di piogge, rovesci e temporali.. Dal pomeriggio tendenza a graduale attenuazione dei fenomeni nelle regioni die a fine giornata su gran parte del. Temperature in sensibile diminuzione sulle regioni centro-settentrionali, in qualche caso anche di oltre una decina di gradi. Termometro ancora fino a 36-38 gradie sulla. Venti in sensibile rinforzo, da moderati a localmente forti su mari e regioni centro-meridionali; i mari di conseguenza diventeranno tutti mossi o molto mossi.l’ondata di calore si interromperà anchegrazie al passaggio della coda della perturbazione n. 7 e aiche l’accompagnano. In tutto il Paese le temperature si porteranno su valori più vicini alle medie stagionali e il caldo risulterà ovunque ben più sopportabile.con tempo stabile e con un caldo tutto sommato nella norma.