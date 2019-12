Nel weekend temporaneo miglioramento del tempo

La perturbazione numero 5 di dicembre, che ieri è stata responsabile di una violenta ondata di maltempo che ha colpito l'Italia con piogge, neve fino in pianura e venti di tempesta, si sta allontanando dal Paese. Nel corso del weekend osserveremo dunque un generale miglioramento delle condizioni meteo. A partire da domani la circolazione atmosferica sul Mediterraneo si modificherà in maniera sostanziale: l’afflusso di masse d’aria decisamente più temperate provenienti dal Nord Africa riporteranno le temperature ben al di sopra della norma, in modo più sensibile al Centro-Sud e sulle Isole.



Previsioni meteo per sabato. Oggi ultime precipitazioni al mattino su Puglia, Calabria e nord della Sicilia, ma con tendenza a miglioramento.Residue nevicate lungo le Alpi occidentali di confine, in esaurimento nella seconda parte della giornata.

Per il resto, si osserverà un deciso miglioramento, con passaggio a tempo in prevalenza soleggiato, salvo alcuni annuvolamenti tra Toscana, nord del Lazio e Umbria e sulla Sardegna.

Temperature: minime in calo al nord, con probabili deboli gelate all’alba; massime in sensibile rialzo al Nord, in ulteriore aumento al Centro-Sud. Venti: da tesi a burrascosi nord-occidentali al Sud e sulle Isole, fino a localmente tempestosi tra Calabria meridionale e nordest della Sicilia. Mari: molto agitati o grossi quelli meridionali.

Foto Istock/Getty Images

Previsioni meteo per domenica. Il tempo domani resterà prevalentemente soleggiato sul medio e basso versante adriatico, in Sicilia e nei settori ionici di Basilicata e Calabria. Cielo irregolarmente nuvoloso nelle regioni tirreniche, in Umbria e in Liguria, con locali deboli piogge o pioviggini tra la riviera di Levante e l’alta Toscana.

Un aumento della nuvolosità è previsto, nel corso della giornata, in Pianura Padana e sulle coste dell’alto Adriatico; le schiarite resteranno invece ampie nei settori alpini, prealpini e all'estremo Nord-Ovest.

Temperature massime in diminuzione sulla Val Padana occidentale, in aumento nel resto del Paese anche sensibile al Centro-Sud, con punte che al Sud e sulle Isole potrebbero anche raggiungere e di poco superare i 20°C. Venti in attenuazione: tenderanno a ruotare e a disporsi da sud-ovest sulla maggior parte dei attorno alla Penisola.