Nel weekend tempo in miglioramento

Giovedì la perturbazione n.8 di ottobre porterà piogge su gran parte del Nord, regioni centrali tirreniche e Isole maggiori, con rovesci e temporali anche intensi soprattutto sulla Liguria e sulla Toscana. Successivamente, tra la sera di giovedì e la giornata di venerdì, il maltempo abbandonerà gran parte del Centro-Nord concentrandosi prevalentemente all’estremo Sud e nelle Isole. Le temperature resteranno su valori superiori alla media stagionale per tutta la settimana. Le previsioni per le prossime ore. la perturbazione n.8 di ottobre porterà piogge su gran parte delmaggiori, con rovesci e temporali anche intensi soprattutto sullae sulla. Successivamente, tra la sera di giovedì e la giornata di, il maltempo abbandonerà gran parte del Centro-Nord concentrandosi prevalentemente all’estremo Sud e nelle Isole.resteranno su valori superiori alla media stagionale per tutta la settimana. Le

Sabato prevarrà il sole su gran parte dell’Italia mentre gli effetti della perturbazione si faranno ancora sentire nelle Isole. In particolare segnaliamo ancora qualche rovescio o temporale al mattino sull’est della Sardegna e della Sicilia; nel pomeriggio fenomeni residui ed in indebolimento sul nord-est della Sardegna e sulla Sicilia. Temperature miti e sensibilmente al di sopra della norma, specialmente al Centro-Nord. Venti moderati di Scirocco sulla Sardegna e nel Canale di Sicilia. Domenica la perturbazione si allontanerà anche dalle Isole e avremo una giornata di tempo stabile, soleggiato e caldo in gran parte del nostro Paese. Qualche nuvola ma senza fenomeni di rilievo da segnalare solamente nel sud della Sardegna e in Sicilia; i venti saranno in prevalenza deboli. Quando finirà questa fase di caldo fuori stagione? Nonostante le incertezze delegate a una previsione a lunga scadenza, sembra probabile un graduale ritorno a temperature autunnali nel periodo compreso tra gli ultimi due giorni di ottobre e l’inizio di novembre.