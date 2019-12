Nel weekend tempo discreto e poche piogge

Un vortice di bassa pressione si sta avvicinando all'Italia dal Mediterraneo occidentale e porterà una fase di matlempo sulle Isole e al Sud a partire dalla Sardegna, con il rischio di piogge anche forti. Le previsioni per le prossime ore.

Sabato umidi venti di Libeccio addosseranno nuvole sul settore ligure orientale e tra sulle regioni tirreniche con locali brevi piogge possibili in giornata su Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Annuvolamenti sparsi anche su Sardegna, Emilia Romagna e nord delle Marche. Nel complesso più soleggiato altrove con il rischio di qualche nebbia all’alba sulle pianure del Nord. Temperature minime in rialzo nelle aree più nuvolose del settore tirrenico, massime per lo più stabili lievi aumenti solo sul medio e basso adriatico. Venti localmente moderati sul Ligure e sul Tirreno e in intensificazione a fine giornata di Maestrale sulla Sardegna. Domenica insisteranno le nuvole sul settore tirrenico ma con pochi piovaschi su alta Toscana, basso Lazio e Campania. Prevarrà il sole sul medio Adriatico, nel resto del Sud e in Sicilia. Al Nord dopo qualche nebbia mattutina in pianura in giornata transiteranno un po’ di nuvole innocue. Nuvole più dense dalla sera nel settori alpini di confine con la possibilità nella notte di un po’ di neve in quota specie sulla Val D’Aosta occidentale. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti moderati di Libeccio sul Ligure orientale, di Maestrale su Tirreno ed Isole.

Foto Getty Images