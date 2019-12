Nel weekend prima ondata di freddo della stagione

Nel weekend ci attende una zampata dell’inverno, con condizioni meteo sensibilmente più rigide. Tra sabato e domenica, infatti, intensi e freddi venti da nord-est investiranno il nostro Paese e porteranno piogge sparse su medio versante adriatico e Sud, con nevicate fino a quote molto basse in Appennino. Sul resto del Paese resisterà il bel tempo, ma ad unire l’Italia ci sarà comunque il calo delle temperature, con un po’ di freddo invernale che, da nord a sud, si farà sentire in tutta la Penisola. Tuttavia la fase di tempo perturbato e freddo non durerà molto: un Capodanno e un inizio del 2020 caratterizzati perciò da tempo nel complesso stabile e da temperature in deciso rialzo, con valori eccezionalmente miti al Nord e regioni centrali tirreniche ((valori anche di 10-12 gradi sopra la norma sulle Alpi occidentali). , con condizioni meteo sensibilmente più rigide., infatti, intensi e freddi venti da nord-est investiranno il nostro Paese e porteranno piogge sparse, con nevicate fino a quote molto basse in Appennino. Sul resto del Paese resisterà il bel tempo, ma ad unire l’Italia ci sarà comunque, con un po’ di freddo invernale che, da nord a sud, si farà sentire in tutta la Penisola. Tuttavia la fase di tempo perturbato e freddo non durerà molto: la prossima settimana una robusta area di alta pressione si allungherà su Europa occidentale e Mediterraneo centrale, su cui trascinerà una massa d’aria insolitamente calda. Si prospettacaratterizzati perciò da tempo nel complesso stabile e da temperature in deciso rialzo, con valori eccezionalmente miti al Nord e regioni centrali tirreniche ((valori anche di 10-12 gradi sopra la norma sulle Alpi occidentali).

Previsioni meteo per sabato. Nuvole su Veneto, Emilia, regioni centrali adriatiche e Sud, con deboli piogge su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; neve sul versante adriatico dell’Appennino centrale fino a quote collinari, sull’Appennino meridionale oltre 400-600 metri, sui rilievi della Sicilia oltre 800-1000 metri. Limite delle nevicate in ulteriore abbassamento a fine giornata, quando è possibile qualche fiocco di neve misto alla pioggia fin lungo le coste di Abruzzo e Molise. Bel tempo nel resto d’Italia. Temperature massime pressoché stazionarie al Nord-Ovest, in calo di qualche grado nel resto d’Italia. Ventoso al Centro-Sud per venti da nord o nord-est.

Previsioni meteo per domenica. Ancora nuvole su Abruzzo, Molise e al Sud, bello altrove: deboli piogge su Abruzzo, Molise, Gargano, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia; neve fino a quote molto basse nell’entroterra di Abruzzo e Molise, oltre 300-500 metri sull’Appennino Calabro-Lucano, al di sopra di 600-800 metri sulle montagne della Sicilia. Temperature massime stazionarie o in ulteriore leggero calo.

Foto iStock/Getty Images