Nel weekend nuvole in aumento al Centro-nord

Giovedì avremo gli ultimi effetti della perturbazione al Sud mentre la situazione tornerà più stabile al Centro-nord.

Le previsioni meteo per le prossime ore







Venerdì giornata nel complesso più soleggiata specie al Nordest, al Centro e sul basso Tirreno con schiarite in progressiva estensione anche nel resto del Sud dove qualche pioggia occasionale sarà ancora possibile a ridosso dei monti in Calabria. Al Nordovest iniziali schiarite ma con nuvole in progressivo aumento a iniziare dalla Liguria e dal Piemonte sud-orientale, tra sera e notte nuvole in propagazione a gran parte del Nord e all’alta Toscana con tendenza a qualche breve pioggia nel Levante Ligure e sulle Alpi centrali. Temperature in lieve calo nelle minime al Centro-sud per lo più in lieve aumento nelle massime. Venti in prevalenza deboli, salvo residui rinforzi da nord-nordest su Puglia meridionale e settore ionico.



Sabato fin dal mattino nubi anche compatte su Liguria ed estremo Nordest con piogge deboli e intermittenti, sul resto del Nord e in Toscana cielo irregolarmente nuvoloso con piogge isolate su Alto Piemonte e Appennino settentrionale, sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. In serata le piogge si faranno più insistenti al Nordest e nella notte potranno interessare localmente anche alta Lombardia e coste di Toscana e Lazio. Temperature minime in rialzo al Centro-nord massime senza grandi variazioni comprese tra i 23-26°C al Centro-nord fino a 28-29°C localmente al Sud e nelle Isole. Venti di Libeccio su Ligure e alto Tirreno, venti deboli altrove. Domenica qualche pioggia dovrebbe limitarsi a interessare le regioni di Nordest e il versante tirrenico del Centro, mentre nel resto d’Italia il tempo sarà più stabile e in particolare con ampie schiarite al Sud e nelle Isole.

Foto iStock/Getty Images