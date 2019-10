Nel weekend Italia sferzata dal maltempo: piogge, temporali e forti venti

Una nuova perturbazione (la numero 10 di ottobre) tra giovedì e venerdì porterà moderato maltempo soprattutto al Centro-Sud, mentre l’arrivo di correnti più fredde favorirà un generale calo delle temperature, più sensibile al Nord e medio versante adriatico. Nel fine settimana poi arriverà un’altra perturbazione, più intensa, che porterà piogge e temporali più diffusi e anche più forti, in particolare al Nord e sulle regioni tirreniche. Possibili condizioni critiche anche per i forti venti. Le temperature invece risaliranno in gran parte del Centro-Sud, grazie ad aria più mite richiamata dalla perturbazione.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì nuvole in gran parte d’Italia, ma con la possibilità di temporanee schiarite al Sud, su parte del Lazio, in Sicilia e, nel corso della giornata, anche sul Friuli Venezia Giulia. Nel corso del giorno piogge e locali temporali interesseranno estremo Nord-Ovest, Toscana, Lazio, zone interne del Centro-Sud e Calabria. Qualche locale precipitazione possibile anche sull’Emilia e sulle Alpi orientali. Temperature massime in calo in gran parte d’Italia, più sensibile al Nord e sulle regioni adriatiche. Venti a tratti moderati nord-orientali lungo il medio-alto Adriatico e in Liguria, di Maestrale al Sud e sulle Isole. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità medio basso (IdA medio-basso, pari a 70).

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì temporaneo miglioramento al Nord-Est con schiarite anche ampie, più diffuse nelle ore centrali del giorno. Nubi più o meno compatte nel resto d’Italia, con locali piogge o temporali, soprattutto su basso Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e nord della Sardegna. Possibili fenomeni di forte intensità sulla Sicilia. A partire dalla sera tendenza a un graduale peggioramento al Nord-Ovest e sulla Toscana. Minime in calo e massime in leggero rialzo al Nord, valori pressoché stazionari nelle altre regioni. Ventoso sull’area tirrenica e Isole.

Foto iStock/Getty Images