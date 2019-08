Nel weekend il caldo tornerà a intensificarsi, anche al Nord

Sole e caldo in intensificazione sulle regioni centro-meridionali: al via una nuova lunga ondata di calore, la quarta di questa estate, con obiettivo principale proprio il Centro-Sud dove l’intensa fiammata africana potrebbe protrarsi fino a ridosso del Ferragosto. Apice del caldo atteso tra domenica 11 e mercoledì 14 quando in diverse aree peninsulari e insulari si potrebbero toccare i 40 gradi.

Nel fine settimana il caldo ancora intenso al Centro-Sud, aumenterà anche sulle regioni settentrionali dove registreremo punte anche intorno ai 35 gradi in Pianura Padana. Il tempo sarà all’insegna di un sole diffuso su gran parte d’Italia, qualche annuvolamento in più potrà interessare il settore alpino con il rischio specie domenica di qualche rovescio o temporale pomeridiano. Domenica sera non si esclude una fase instabile in estensione anche all’alto Piemonte e all’ovest della Lombardia. A inizio settimana sempre molto caldo al Centro-Sud dove l’ondata di calore rimarrà inalterata fino a ridosso del Ferragosto. Lunedì una perturbazione in transito sull’Europa centrale lambirà anche le nostre regioni settentrionali con effetti in termini di rovesci e temporali sostanzialmente confinati al settore alpino; un calo delle temperature e quindi un’attenuazione della calura è atteso lunedì al Nord-Ovest e martedì anche al Nord-Est.

Foto iStock/Getty images