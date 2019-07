Nel weekend forti temporali, grandinate e locali nubifragi al Centro-Nord

Italia nella morsa del clima rovente: anche oggi termometro fino a 37-38 gradi e afa in aumento con un caldo di conseguenza ancora più pesante. Ma nell’ultimo weekend di luglio l’ondata di calore africana si interromperà a partire dalle regioni centro-settentrionali, grazie al passaggio di una perturbazione atlantica (la n.7 di luglio). Il forte contrasto tra l’aria bollente e umida presente e quella più fresca in arrivo dall’Atlantico causerà la formazione di intense celle temporalesche: la fase peggiore è prevista tra sabato sera e la giornata di domenica, quando tutto il Centro-Nord sarà a rischio di violenti temporali, locali nubifragi, associati a grandine e forti raffiche di vento, con possibili trombe d’aria. All’estremo Sud e sulla Sicilia l’attenuazione del caldo arriverà lunedì, ma con scarsi effetti in termini di precipitazioni. In seguito, la tendenza è per un generale miglioramento: il mese di luglio si concluderà, infatti, con tempo ovunque più stabile e un caldo più normale e sopportabile.

Foto iStock/Getty images



Previsioni meteo per oggi. Tempo in prevalenza soleggiato, molto caldo e afoso. Nel pomeriggio sviluppo di locali rovesci o temporali nel settore alpino e prealpino e lungo la dorsale centro-settentrionale. Dalla sera aumenterà il rischio di temporali anche sulla pianura piemontese. Venti deboli o del tutto assenti, salvo temporanei rinforzi di brezza lungo i litorali e nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi. Temperature senza grandi variazioni, con valori che restano molto alti, per lo più compresi tra 30 e punte massime di 37-38 gradi.

Previsioni meteo per sabato. Al Centro-Sud e nelle Isole tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo, ma con la tendenza ad aumento della nuvolosità su regioni centrali tirreniche e dorsale centro-settentrionale: dalla sera primi rovesci o temporali in arrivo sull’alta Toscana. Al Nord condizioni di variabilità, con tendenza a peggioramento: rovesci e temporali saranno più probabili nella seconda parte della giornata, in particolare in serata e nella notte, risultando anche violenti, con grandinate e forti raffiche di vento. Temperature massime in lieve calo al Nord e sul medio alto Tirreno, ancora molto alte e superiori ai 35 gradi nel resto del Paese. I venti si disporranno dai quadranti meridionali e tenderanno a rinforzare a partire da mari e regioni di ponente.