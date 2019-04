Nel weekend di Pasqua sole e clima primaverile

In questo weekend di Pasqua si conferma la prevalenza di tempo stabile e clima primaverile: le temperature saranno in molti casi oltre la norma con valori diffusamente sopra i 20 gradi e picchi intorno ai 25°C.

Tuttavia, la temporanea protezione offerta dall'alta pressione sarà marginale: la perturbazione atlantica attualmente posizionata sulla Penisola iberica, la numero 5 del mese di aprile, si avvicina molto lentamente all'Italia. La parte più attiva del fronte ci investirà tra la seconda parte del lunedì di Pasquetta e la giornata di martedì, con effetti rilevanti in termini di piogge e di vento a causa dell’intensa corrente sciroccale, umida e calda, che la sta precedendo.

Foto: iStock/Getty Images

Previsioni meteo per sabato. Su Sardegna e Sicilia cielo irregolarmente nuvoloso, ma senza precipitazioni. Al Nord e sulle regioni peninsulari tempo soleggiato, salvo la formazione di modesti cumuli pomeridiani attorno ai rilievi. Dal pomeriggio tendenza al passaggio di velature sulle regioni centro-settentrionali, dalla sera anche su quelle meridionali. Temperature senza grandi variazioni, in molti casi fino a 22-23 gradi, con picchi intorno ai 25 gradi al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e settori occidentali delle Isole maggiori. Venti da tesi a forti di Scirocco su Sardegna e Canale di Sicilia. Mari: molto mossi quelli attorno alla Sardegna e il Canale di Sicilia.

Previsioni meteo per Pasqua. La giornata di domenica trascorrerà all'insegna del tempo ancora stabile e abbastanza soleggiato. Tuttavia si osserverà il passaggio di banchi nuvolosi a quote medio-alte, che a tratti potranno limitare il soleggiamento. Non si prevedono precipitazioni di rilievo, salvo qualche goccia di pioggia in Calabria e, nella notte, su Toscana, Liguria e Alpi marittime. Temperature senza grandi variazioni: saranno diffusamente oltre i 20 gradi con punte localmente oltre i 25 gradi nei settori occidentali delle Isole e sulla Sicilia tirrenica. Venti forti di Scirocco su Sardegna, Sicilia e mari prospicienti, ma con raffiche fino a tempestose (oltre i 100 km/h nei canali di Sicilia e di Sardegna). Mari fino a molto agitati.