Nel weekend dell'Epifania si attenua il freddo

weekend dell'Epifania l’afflusso di aria fredda e i venti settentrionali che la sospingono si attenueranno progressivamente e le temperature risaliranno sensibilmente

I rialzi saranno evidenti già nelle massime di domani, mentre domenica si attenuerà anche il freddo notturno. Questa fase più tiepida per parte dell’Italia sarà però solo temporanea. Infatti, tra la fine di domenica e l’inizio della prossima settimana, un nuovo nucleo di aria decisamente fredda diretta verso i Balcani tornerà a lambire le nostre regioni adriatiche e meridionali provocando un nuovo raffreddamento, ma con effetti scarsi in termini di precipitazioni.

Foto iStock/Getty Images



Nella giornata di domenica prevarranno le schiarite in gran parte del Centro-Nord e su Campania, nord-ovest della Calabria e Sardegna orientale. Faranno eccezione solo il nord dell’Alto Adige, dove sarà possibile anche qualche fiocco di neve, e la Toscana e l’Umbria occidentale, dove saranno possibili strati di nubi basse con qualche nebbia mattutina. Nel resto del Sud e delle Isole nuvolosità sparsa, associata a qualche locale pioggia su Puglia, sud della Calabria e nord della Sicilia. Dal tardo pomeriggio nubi in aumento sul medio-basso Adriatico; qualche precipitazione nevosa in serata nelle zone appenniniche dall’Abruzzo fino alla Lucania, oltre i 900-1.000 metri. Temperature in generale rialzo sia nelle minime che nelle massime. Venti di Maestrale fino a moderati su medio e basso Adriatico, Ionio e canali delle Isole. Foehn nelle valli alpine e al Nord-Ovest.



Tra la fine di domenica e l’inizio della prossima settimana un nuovo afflusso di aria fredda proveniente dai Balcani coinvolgerà le regioni adriatiche e quelle meridionali. Sarà collegato a un nuovo significativo calo delle temperature, ma avrà effetti scarsi in termini di precipitazioni. Lunedì, infatti, qualche breve precipitazione sarà possibile in giornata solo su Abruzzo e Molise, mentre altrove avremo solo una nuvolosità sparsa. Ancora molte le schiarite sul settore tirrenico e in gran parte del Nord.

Tra martedì e mercoledì le temperature torneranno a rialzarsi per l’afflusso di aria inizialmente più mite, che però sarà collegata anche ai primi effetti di una perturbazione che coinvolgerà l’Italia nei giorni centrali della settimana. Questa perturbazione, in discesa dal nord Atlantico, tra la seconda parte di martedì e la giornata di giovedì determinerà un peggioramento al Centro-Sud a iniziare dal settore tirrenico. Al Nord la protezione dell’arco alpino limiterà i fenomeni a qualche nevicata lungo le Alpi di confine.