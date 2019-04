Nei prossimi giorni tempo in miglioramento

Nella giornata di martedì la perturbazione n.4 si allontana definitivamente verso la Grecia, consentendo un miglioramento del tempo anche sul medio Adriatico e al Sud. Nel frattempo, la coda di un’altra perturbazione atlantica, in transito sull’Europa centro-occidentale, lambirà appena l’Italia, specie le regioni più occidentali. Il resto della settimana proseguirà all’insegna del tempo in prevalenza stabile: specie nella seconda parte, quando il rinforzo dell’alta pressione atteso proprio sulla nostra Penisola, garantirà tempo buono e clima primaverile almeno fino al weekend di Pasqua. Un parziale peggioramento del tempo potrebbe farsi strada nella giornata di Pasquetta, ma si tratta di una tendenza ancora molto incerta, per la quale vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti. Dal punto di vista termico, nei prossimi giorni i valori sono destinati a portarsi di poco al di sopra della norma soprattutto al Centro-Nord e sulla Sardegna. la perturbazione n.4 si allontana definitivamente, consentendo un miglioramento del tempo anche sule al. Nel frattempo, la coda di un’altra perturbazione atlantica, in transito sull’Europa centro-occidentale, lambirà appena l’Italia, specie le. Il resto della settimana proseguirà all’insegna del: specie nella seconda parte, quando il rinforzo dell’atteso proprio sulla nostra Penisola, garantirà tempo buono e clima primaverile almeno fino al weekend di Pasqua. Un parziale peggioramento del tempo potrebbe farsi strada nella giornata di Pasquetta, ma si tratta di una tendenza ancora molto incerta, per la quale vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti. Dal punto di vista termico, nei prossimi giorni i valori sono destinati a portarsi di poco al di sopra della norma soprattutto ale sulla

Previsioni meteo per martedì. Nelle regioni di Nord-Est, su quelle del medio Adriatico e del Sud peninsulare tempo in prevalenza soleggiato, salvo il passaggio di nubi alte e sottili e temporanei addensamenti nel pomeriggio attorno ai rilievi, con sporadici e brevi piovaschi su quelli appenninici. Nelle restanti regioni nuvolosità in graduale aumento a partire da ovest: nel corso della giornata deboli precipitazioni su Sardegna, zone montuose del Nord-Ovest (qui nevose al di sopra dei 1500 metri circa) e sulla Sicilia. Temperature massime in rialzo al Centro-Sud, più sensibile sulle regioni adriatiche. Venti e moto ondoso ovunque in decisa attenuazione.

Previsioni meteo per mercoledì. Cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso per il passaggio di nuvolosità alla media e alta quota, prima al Centro-Nord e sulla Campania, in successivo trasferimento verso le regioni meridionali. Nel pomeriggio passaggio a tempo soleggiato su pianure e coste delle regioni centro-settentrionali; addensamenti in sviluppo attorno ai rilievi della Penisola, con locali e brevi acquazzoni non esclusi su quelli appenninici tra Abruzzo e Calabria. Temperature massime in lieve aumento al Nord, sul medio-alto Tirreno e in Sardegna, dove si potranno raggiungere i 20-21 gradi. Venti localmente moderati settentrionali su mare Adriatico e coste adiacenti; rinforzi da est sul mare e Canale di Sardegna.



Foto iStock/Getty Images