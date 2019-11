Nei prossimi giorni il maltempo non mollerà la presa

Dopo un inizio di novembre caratterizzato dal maltempo, anche nei prossimi giorni l'Italia resterà nel mirino della piogge che saranno ancora intense soprattutto sabato e domenica. Domenica, in particolare, il maltempo sarà accompagnato da venti forti e ci sarà il rischio di mareggiate. All'inizio della prossima settimana si profila una graduale attenuazione delle precipitazioni.



Le previsioni meteo per le prossime ore.

Per domenica si profila una fase di maltempo con precipitazioni diffuse in diverse regioni, più abbondanti al Nord e sulle regioni tirreniche, con possibili temporali anche localmente di forte intensità su Toscana, Lazio e Campania: su queste ultime regioni non si possono escludere nubifragi. Tempo più asciutto lungo l’Adriatico e all'estremo Sud. Temperature in aumento e venti in ulteriore rinforzo specie al Centro-Sud, con Libeccio di forte intensità su Isole, Tirreno e Mar Ionio: rischio di mareggiate sulle coste esposte.



La perturbazione che domenica raggiungerà l'Italia si sposterà rapidamente verso est, lasciando spazio, nella giornata di lunedì, a un temporaneo miglioramento del tempo. Il vento tuttavia soffierà ancora intenso dai quadranti occidentali su tutte le regioni centro-meridionali e sui mari prospicienti, che resteranno molto mossi e localmente anche agitati.

La tregua durerà poco: martedì la perturbazione numero tre di novembre raggiungerà l'Italia dando il via a una nuova ondata di maltempo.

Martedì saranno coinvolte soprattutto le regioni settentrionali e quelle centrali tirreniche, in seguito il maltempo investirtà tutto il Paese nella parte centrale della settimana. Ancora una volta potranno verificarsi precipitazioni intense, sotto forma di rovesci e temporali, e ci sarà il rischio di nubifragi.

Foto iStock/Getty Images