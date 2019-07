Negli ultimi giorni di luglio torna l'anticiclone

Il passaggio della perturbazione n.7 di luglio metterà fine all'intensa ondata di caldo. Il weekend sarà temporalesco specie al Centro-Nord: forti temporali, con rischio di grandine, nubifragi e forti raffiche di vento sono attesi specie tra sabato pomeriggio e domenica. L'aria fresca in arrivo sull'Italia, inoltre, farà abbassare le temperature anche di 10-15 gradi entro domenica. Buone notizie però per la prossima settimana: una volta allontanata la perturbazione, tornerà il sole e un caldo senza eccessi.

Lunedì la perturbazione si sposterà sui Balcani, concedendo un miglioramento del tempo su tutta l’Italia. Qualche residua pioggia o rovescio sarà possibile tra bassa Campania e Calabria tirrenica; isolati temporali pomeridiani sulle Alpi orientali. Un po' di nubi anche nelle zone interne del Centro-Sud. Altrove tempo in prevalenza soleggiato. Le temperature saranno in ulteriore calo all’estremo Sud e in Sicilia, mentre subiranno un aumento nel resto del Paese. Venti di Maestrale al Sud e nelle Isole, più intensi sul canale di Sicilia; Libeccio nel Mar Ligure.



Tra martedì e mercoledì alta pressione di nuovo in rinforzo sull’Italia, garanzia di tempo in prevalenza stabile e soleggiato con l’eccezione di alcuni temporali sui settori alpini centro-orientali, specialmente nella giornata di mercoledì 31. Anche per i primi giorni di agosto, al momento, non si prevedono sorprese: prevarranno infatti condizioni di tempo stabile. Le temperature saranno in graduale rialzo specie al Centro-Sud dove, i primi giorni di agosto, il caldo si intensificherà ulteriormente. Valori nella norma o poco al di sopra sulle regioni settentrionali.

Foto iStock/Getty Images