Natale con tempo stabile, venti in rinforzo e calo termico. Sole a Santo Stefano

La veloce perturbazione (la nr. 10 del mese) transitata nelle ultime ore sull'Italia porterà nella mattinata di Natale ancora qualche pioggia tra Calabria e Sicilia, per poi abbandonare l’Italia. Nei prossimi giorni prevarrà un tempo stabile e non sono previste piogge o nevicate di rilievo. I venti freddi che seguono la perturbazione faranno calare martedì le temperature soprattutto al Centro-Sud, con della nuvolosità che insisterà sul versante adriatico e all'estremo Sud. Al Nord resta protagonista la nebbia, che ritroveremo in pianura nelle ore più fredde anche nei prossimi giorni.

Previsioni meteo per Natale. Al mattino cielo molto nuvoloso con le ultime piogge tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale; nel pomeriggio graduali schiarite in queste zone. Nel resto del Paese tempo prevalentemente soleggiato, ma con della nuvolosità sparsa nelle regioni adriatiche e delle velature dal pomeriggio al Nord-Est. Dopo il tramonto torna il rischio di nebbie o strati di nubi basse sulla Val Padana centro-orientale. Temperature in diminuzione anche sensibile specie al Nordovest, dove cesserà l’effetto dei venti di Foehn, e nelle regioni del versante adriatico dove registreremo cali anche nell'ordine di una decina di gradi. Venti moderati o forti di Tramontana o Grecale al Sud e in Sicilia in attenuazione già dal pomeriggio invece al Centro e in Sardegna.

Previsioni meteo per mercoledì. A Santo Stefano nuvolosità variabile comunque alternata alle schiarite tra Puglia, Lucania, Irpinia e nordest della Calabria. Nuvolosità bassa addossata alla Liguria centrale che dal pomeriggio tenderà a sconfinare anche verso il sud-est del Piemonte e il sud-ovest della Lombardia. Nebbie sulla Val Padana centro-orientale, localmente fitte all'alba e anche persistenti a banchi nelle ore centrali del giorno nella fascia lungo il Po e intorno al Polesine e di nuovo più diffuse dopo il tramonto soprattutto tra l’est della Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia; verso sera un po’ di nuvole in arrivo sulla Sardegna occidentale. Temperature minime in calo di 2- 6 gradi al Centro-sud, al Nord e nelle valli interne del Centro: valori intorno allo zero anche alle basse quote con conseguenti deboli gelate. Massime in ulteriore lieve calo nelle aree più nuvolose o nebbiose della Val Padana e tra Calabria e Isole. Venti settentrionali in attenuazione anche al Sud, ancora tesi tra Puglia meridionale e alto Ionio.